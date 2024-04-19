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У Араухо и Гюндогана нет конфликтов

вчера, 22:59

У защитника «Барселоны» Рональда Араухо и его одноклубника Илкая Гюндогана нет никаких разногласий.

Ранее Гюндоган прокомментировал удаление Араухо в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (1:4), сказав о том, что сам бы он предпочёл пропустить гол или позволить нападающему Брэдли Баркола выйти один на один с вратарём Марком-Андре тер Штегеном, а не срывать атаку, заработав удаление.

Рональд отреагировал на эти слова следующим образом:

Я предпочитаю ничего не говорить, у меня есть кодексы и ценности, которые необходимо уважать.

По информации источника, футболисты встретились в раздевалке в присутствии остальных членов коллектива и обговорили ситуацию. Илкай ясно дал понять, что не хотел обвинять своего партнёра по команде в произошедшем, а выразил своё мнение только потому, что его спросили об этом.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:57
Что же они тогда облаяли друг друга.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:31
Если в коллективе нет конфликта , то тогда можно подумать что всем плевать!
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 23:20
Думаю конфликт только в СМИ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06
Это сейчас можно спокойно рассуждать , что можно было сделать в тот момент, а в матче на принятия решения были "считанные секунды"...
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