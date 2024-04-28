«Боруссия Дортмунд» может подписать ван Дейка

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть клуб летом из-за ухода главного тренера Юргена Клоппа.
За ситуацией игрока следит «Боруссия Дортмунд», которая хочет предложить футболисту контракт.
К ван Дейку проявляют интерес и клубы из Саудовской Аравии.
"29-летний бельгийский полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель перешел в дортмундскую «Боруссию».
Игрок уже присоединился к своей новой команде на сборе в Швейцарии.
Витцель обошелся «Боруссии» в €20 миллионов. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022-го года, зарплата Витцеля в немецком клубе составит около €10 миллионов." --- Новость из 6 августа 2018 года
"29-летний бельгийский полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель перешел в дортмундскую «Боруссию».
Игрок уже присоединился к своей новой команде на сборе в Швейцарии.
Витцель обошелся «Боруссии» в €20 миллионов. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022-го года, зарплата Витцеля в немецком клубе составит около €10 миллионов." --- Новость из 6 августа 2018 года
А Ван Дейк уже заработал в Ливерпуле сполна, спокойно в Дортмунде может играть за 9~10 млн евро.
А Ван Дейк уже заработал в Ливерпуле сполна, спокойно в Дортмунде может играть за 9~10 млн евро.