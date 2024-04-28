Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«Боруссия Дортмунд» может подписать ван Дейка

вчера, 17:44

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть клуб летом из-за ухода главного тренера Юргена Клоппа.

За ситуацией игрока следит «Боруссия Дортмунд», которая хочет предложить футболисту контракт.

К ван Дейку проявляют интерес и клубы из Саудовской Аравии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хави отреагировал на слухи о продаже де Йонга
Сегодня, 00:51
СлухиМексиканский клуб хочет подписать нападающего «Аталанты»
Вчера, 23:08
Слухи«Наполи» хочет взять полузащитника «Реала» в аренду
Вчера, 22:47
СлухиКариус покинет «Ньюкасл» летом
Вчера, 20:06
Слухи«Манчестер Юнайтед» собирается заплатить за Араухо больше, чем «Бавария»
Вчера, 12:59
Слухи«Рома» может выкупить Азмуна у «Байера»
Вчера, 10:23
Сортировать
Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
А ты поищи источники времен Витцеля в Дортмунде.

"29-летний бельгийский полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель перешел в дортмундскую «Боруссию».

Игрок уже присоединился к своей новой команде на сборе в Швейцарии.

Витцель обошелся «Боруссии» в €20 миллионов. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022-го года, зарплата Витцеля в немецком клубе составит около €10 миллионов." --- Новость из 6 августа 2018 года
Маг_тм
Маг_тм ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 20:22
Ты уверен? Ладно Ройсу, Хумельсу, но Витсель не такая звезда чтобы ему столько платили, хороший, добротный игрок, но на зарплату 10 млн не тянет.
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:18
Платят, но не всем, только звездам, Ройсу, Витцелю и Хуммельсу они платили больше 10 млн евро в год.
А Ван Дейк уже заработал в Ливерпуле сполна, спокойно в Дортмунде может играть за 9~10 млн евро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:00
Время покажет, что произойдёт...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:52
Вроде Дортмунд не платит большую зарплату!
shlomo
shlomo
вчера в 17:52
Думаю что не только он так поступит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 