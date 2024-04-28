«Рома» может выкупить Азмуна у «Байера»

Нападающий Сердар Азмун может остаться в «Роме» на постоянной основе.
Футболист выступает за итальянскую команду на правах аренды из леверкузенского «Байера».
По информации источника, игроком доволен главный тренер римского клуба Даниэле Де Росси. У «джаллоросси» есть возможность выкупа форварда за 12,5 млн евро, но активация этой опции во многом зависит от того, выйдет ли «Рома» в Лигу чемпионов.
Сердару пора забыть про топ-5 и направить своего агента на восток.
Сердару пора забыть про топ-5 и направить своего агента на восток.