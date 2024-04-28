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«Рома» может выкупить Азмуна у «Байера»

вчера, 10:23

Нападающий Сердар Азмун может остаться в «Роме» на постоянной основе.

Футболист выступает за итальянскую команду на правах аренды из леверкузенского «Байера».

По информации источника, игроком доволен главный тренер римского клуба Даниэле Де Росси. У «джаллоросси» есть возможность выкупа форварда за 12,5 млн евро, но активация этой опции во многом зависит от того, выйдет ли «Рома» в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 15:20
Азмуна к Дзюбе надо) 2 ВпопуАса
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:53
все дороги ведут в Рим
galem72
galem72
вчера в 12:21
Конечно, могут, если только "выкупатели" из Ромы не следят за статистикой Азмуна.
Сердару пора забыть про топ-5 и направить своего агента на восток.
vxux4kywsh8z
vxux4kywsh8z
вчера в 11:52
Неужели Азмун так хорош? В паре с Дзюбой у него шла игра....
sihafazatron
sihafazatron ответ Nyyrikki (раскрыть)
вчера в 11:10
Лавку полировать если только
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 11:10
Он пригодится Роме.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:40
Уж Байер против выкупа возражать точно не будет.)
u68tn228dmva
u68tn228dmva
вчера в 10:38
Азмуну только удачи в Италии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:37
Могут и выкупить,если понравилась его игра.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:36
Азмуну пора выбирать.
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