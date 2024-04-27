«Реал» приостановил работу над трансфером Дэвиса

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вчера, 15:41

«Реал» изменил приоритетные цели на летнее трансферное окно.

По информации источника, изначально клуб хотел усилить позиции нападающего и левого защитника, но последнее теперь отошло на второй план. Для изменения курса есть несколько причин: решение покинуть «сливочных», серьёзная травма , который, как ожидается, полностью восстановится не раньше октября. Также на левом фланге обороны хороший уровень демонстрирует .

Теперь у «Реала» в приоритете подписание центрального защитника, поэтому трансфер латераля «Баварии» приостановлен. При этом мадридцы знают, что канадец является одним из лучших на своей позиции, они по-прежнему очень внимательно следят за ним, поэтому полностью исключать переход нельзя. Приходу игрока могут поспособствовать успешные продажи «Реала» или уход Менди. Либо Дэвис может присоединиться к «сливочным» через сезон в качестве свободного агента.