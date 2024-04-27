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«Реал» приостановил работу над трансфером Дэвиса

вчера, 15:41

«Реал» изменил приоритетные цели на летнее трансферное окно.

По информации источника, изначально клуб хотел усилить позиции нападающего и левого защитника, но последнее теперь отошло на второй план. Для изменения курса есть несколько причин: решение Начо покинуть «сливочных», серьёзная травма Давида Алабы, который, как ожидается, полностью восстановится не раньше октября. Также на левом фланге обороны хороший уровень демонстрирует Ферлан Менди.

Теперь у «Реала» в приоритете подписание центрального защитника, поэтому трансфер латераля «Баварии» Альфонсо Дэвиса приостановлен. При этом мадридцы знают, что канадец является одним из лучших на своей позиции, они по-прежнему очень внимательно следят за ним, поэтому полностью исключать переход нельзя. Приходу игрока могут поспособствовать успешные продажи «Реала» или уход Менди. Либо Дэвис может присоединиться к «сливочным» через сезон в качестве свободного агента.

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Все комментарии
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 21:11, ред.
Дэвис с агентом сами себе выстрелили в ногу требуя от Баварии большую зарплату по новому контракту и теперь он даже Реалу не нужен (хотя Мадрид считал Дэвиса приоритетным трансфером на лето). С такой игрой как в этом сезоне он топ клубам нахер не понадобится и к тому же с частыми травмами
salleeh
salleeh
вчера в 18:58
Если его нынешний футбол это его настоящий уровень, то это должно напрячь всех, и Реал, и Баварию… Альфонсо – жалкая тень самого себя прошлых сезонов…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:23
Хорошие новости)
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:12
Сначала посмотрят как он против Реала сыграет, если очень хочет перейти, то поможет Мадриду)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:51
Подпишут они его в любом случае .
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