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Нападающий «Барселоны» Роке может уйти в аренду

вчера, 09:33

Нападающий «Барселоны» Витор Роке может отправиться в аренду.

По информации источника, клуб рассматривает такую возможность на следующий сезон, если не сможет зарегистрировать футболиста из-за проблем с фэйр-плей.

К представителю игрока обратились «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Ницца» и «Лион», чтобы узнать о ситуации с форвардом. Также интерес проявляют «Севилья» и «Бетис». При этом нет никаких договорённостей об обмене бразильца на Жоау Феликса, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико».

Отмечается, что Роке рассмотрит вопрос об уходе в аренду только по согласованию с «сине-гранатовыми», если будет понимать, что не сможет найти место в команде в краткосрочной перспективе.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:39
жаль.
так и не получил шанс.
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