Стали известны имена судей, которые обслужат решающие матчи Кубка России

РФС назначил судей и инспекторов на решающие матчи Кубка России.
Путь РПЛ
Финал. 1-й матч
2 мая (четверг)
ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.
Путь регионов
1/2 финала. 2-й этап
1 мая (среда)
«Динамо» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
2 мая (четверг)
«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
Быки уже станцевали с Крыльями вальс Бостон....)
Быки уже станцевали с Крыльями вальс Бостон....)