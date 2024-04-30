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Стали известны имена судей, которые обслужат решающие матчи Кубка России

30 апреля 2024, 13:48

РФС назначил судей и инспекторов на решающие матчи Кубка России.

Путь РПЛ

Финал. 1-й матч

2 мая (четверг)

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; VARЕвгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

Путь регионов

1/2 финала. 2-й этап

1 мая (среда)

«Динамо» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Павел Шадыханов; VARАртём Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

2 мая (четверг)

«Ростов» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARАртём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 17:44
арбитр Сухой, суди без ошибок !
Шуnя771
Шуnя771
30 апреля в 16:15
Посмотрим как коняшки будут брыкаться под свирель господина Карасева!
Быки уже станцевали с Крыльями вальс Бостон....)
ABir
ABir
30 апреля в 14:13
Хотелось бы верить, что судейские решения минимально повлияют на результаты матчей
a-league
a-league ответ пират Елизаветы (раскрыть)
30 апреля в 14:08
По Карасёву согласен - ещё тот бизнесмен, а вот Сухой труслив, поэтому должен судить плюс минус адекватно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 14:03
ждем скандальных матчей))
Гость
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