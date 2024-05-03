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Назначены арбитры на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 13:39

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура РПЛ.

4 мая (суббота)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VARАртём Любимов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Цыганок; VARРоман Галимов; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

5 мая (воскресенье)

«Динамо» – «Сочи»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VARЕвгений Буланов; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; VARВасилий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

6 мая (понедельник)

«Урал» – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VARСергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARРафаэль Шафеев; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VARКирилл Левников; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; VARВладимир Москалёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Олег Соколов.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:47
Казарцева вновь поставили на Спартак , хоть и на ВАР ! Это просто издевательство какое-то . Да нет , это садизм !
112910415
112910415
вчера в 17:52
не расслабляться, финиш близко !
Дед и ушко
Дед и ушко ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:12
Как известно, Надежда умирает последней. Вперед Краснодар! Факел, сожми зубы!
lotsman
lotsman
вчера в 14:50
Надежда на хорошую игру Ахмата и Зенита.)
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:44
Спасибо .Soccer.ru
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
Ну парни не подведите - вся Россия на вас смотрит! )))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:05
Теперь на ВАР Казарцев, какое то новое проклятие преследует Спартак. Ну поглядим
Интерес
Интерес
вчера в 13:49
Кто нас рассудит-до лампады,батюшка,мы всё равно их всех пошлём по матушке.
Гость
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