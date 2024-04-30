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Арбитр верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

30 апреля 2024, 20:37

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС объявила о решениях, принятых по матчам РПЛ ЦСКА — «Спартак» и «Пари НН» — «Локомотив».

«Спартак» и КДК РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 25-й минуте матча, вынесением предупреждения защитнику Алексису Дуарте на 44-й и неудалением футболиста ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 25-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА №9 в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука данного игрока находилась внизу в естественном положении, не увеличивая площадь его тела, мяч был направлен игроком соперника с очень короткой дистанции и был неожиданным для защитника, в связи с чем, игрок ЦСКА не имел физической возможности избежать контакта с мячом, а незначительное движение руки являлось естественным и было обусловлено попыткой игрока сыграть в мяч своим бедром.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в ситуацию в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно вынес предупреждение игроку команды «Спартак» №4 Алексису Дуарте на 44-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч данного игрока с игроком команды ЦСКА №22 Миланом Гаийчем, именно игрок ЦСКА нарушал правила первым, задержав соперника рукой, однако, игрок команды «Спартак» совершил безрассудный контакт своей рукой с лицом соперника, в связи с чем штрафной удар был правильно назначен в пользу команды «Спартак» за первое нарушение и правильно была вынесена жёлтая карточка игроку «Спартака» за безрассудное использование рук. В предыдущем единоборстве этой же атаки игрок команды «Спартак» №23 Никита Чернов также совершил нарушение правил, пограничное с безрассудным поведением, но судья предоставил преимущество команде ЦСКА.

В соответствии с протоколом, ВАР проверил детали этого единоборства на наличие критериев серьёзного нарушения правил, после чего подтвердил, что в данном единоборстве не было серьёзного нарушения правил и дисциплинарная санкция в виде удаления игрока «Спартака» №23 не требуется. ВАР проверил правильность идентификации игрока «Спартака» №4, совершившего безрассудный контакт рукой с лицом соперника, после чего подтвердил решение, в соответствии с протоколом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №4 за безрассудное использование рук в данном игровом эпизоде.

3. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №27 Мойзеса на 88-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» №9 Манфреда Угальде, выраженном в наступе открытой стопой на заднюю поверхность икроножной мышцы соперника, по мнению членов комиссии, были значительные элементы серьёзного нарушения правил игры, учитывая скорость игрока ЦСКА, достаточно высокую степень воздействия на соперника, высокое место контакта, что угрожало его безопасности. По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника руками, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить своё первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьёзное нарушение правил игры.

«Локомотив» и «Пари НН» обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи Сергея Цыганка в матче перенесённого 21-го тура.

1. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 32-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» №5 Жерзино Ньямси в единоборстве с игроком атакующей команды «Пари НН» №23 Николозом Кутателадзе в собственной штрафной площади, выставив ногу в сторону движения нападающего, совершил контакт с ногой соперника, повлиявший на его возможность продвижения к мячу, в следствии которого, нападающий естественным образом упал на газон. Ввиду наличия оснований для наказуемости действий защитника команды «Локомотив», комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» после вмешательства ВАР и просмотра эпизода на мониторе на 87-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №27 Дмитрий Живоглядов при движении к мячу совершил наступ открытой стопой на ногу игрока «Локомотива», который пытается продолжить движение к мячу в штрафной площади. Живоглядов не думает о безопасности соперника. Данный контакт, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым.

В связи с этим, комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться и пригласить судью к монитору, а также решение судьи назначить пенальти после просмотра данного игрового эпизода на мониторе. Также, большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 90+8-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №21 Марио Митая за майку атакующего игрока команды «Пари НН» №70 Максима Шнапцева в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемой, так как не повлияла на возможность нападающего продвижения к мячу, который, почувствовав контакт, преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:06
Дайте ему Почётную грамоту за это.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:26
Очень убедительный довод по поводу поведения Соболева. Ему уже дали три последних предупреждения, поэтому он свой язык засунул, куда подальше. Весь матч ни разу не обратился с вопросом к судье.
pomor45
pomor45
вчера в 14:58
Чтобы рука не увеличивала площадь тела, она должна находиться внутри тела. Если руку считать частью тела, как оно и есть, то площадью тела будет всё пространство, занятое игроком вместе с руками в любом их положении.
Нужно выработать другое более однозначное правило игры рукой.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:54
Олег, поздравляю тебя с Первомаем!
Вот уж не ожидал, что ты не знаешь, что всякое соприкосновение мяча с рукой игрока атаки это фол и что не всякое соприкосновение мяча с рукой игрока защиты, в штрафной площадке, это пенальти.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:58, ред.
Такая рука которая изменила траекторию мяча и ход атаки не карается пеналем при акцентированном движении этой рукой в сторону мяча. Абаскаль и этих укусил перед отлётом похоже и они тоже ослепли либо думают что народ ослеп и за идиотов всех держат. Ясно всё с ЭСК нашим короче и судейством, надо играть в футбол и не рассчитывать на объективность судей, с ВАРом ничего не изменилось, только если в худшую сторону. Читал тут новость что в какой то стране против ВАР, я поддерживаю, без ВАР и ожиданий нет, а с ним одно разочарование.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:27, ред.
"Рука Чалова была в защите, рука Волкова в атаке..."

Что то новенькое, так недалеко и до понятия "Если рукой сыграл армеец это по правилам" (рука, нога... в защите..., нападении...), если игрок другой команды это нарушение (Эпизоды (заостряю ваше внимание господа - не нарушения) с участием Зенита рассматривает ВАР и "экспертно-судейская комиссия" при а) президенте РФС, б) соккер.ру.)
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:03
Спасибо, Дорогой- спасибо!!!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:53
Виктор, тебя тоже поздравляю с Первомаем!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:48
Хорошо, Володя, на том и остановимся.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Тебя- с Праздником весны и труда!!!
🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:30
Анатолий, я именно это и пытаюсь донести до Виктора.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:29
Виктор, ЛЮБОЕ касание мяча в штрафной соперника игроком атаки это ФОЛ. Поэтому гол самарца и отменили. А вот с попаданием мяча в руку игрока защищающейся команды есть нюансы. ЭСК детально объяснил, почему судья был прав не назначив пенальти за касание мяча руки Чалова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:28
Володя, вмешаюсь в вашу дискуссию. Даа эпизода. Рука Чалова и рука Волкова в игре быков с КС. Согласно последним указаниям ФИФА и УЕФА. эпизоды игры рукой трактуются по разному. Рука в атаке это всегда нарушение, даже если не умышленная, а рука в защите далеко не всегда фол. Там много исключений. Рука Чалова была в защите, рука Волкова в атаке. Поэтому и подход судей разный.
Red blu
Red blu
вчера в 10:23
Грамотно отработал арбитр.
tigrok
tigrok
вчера в 10:19, ред.
Ну и? Мешка-то посадят наконец-то на электрический стул в Бутырке, или он так и будет сидеть на стуле ВАР на Трифоновской? Хорошо, пенальти он оценил в пользу ЦСКА, хотя момент всё равно спорный, но удаление Мойзеса 100%, и он опять оценивает эпизод в пользу ЦСКА. А это уже предвзятость, причём не в первый раз.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:40
Привет, Володя!!!
Пенальти я не требую, но напоминаю.
Что касается моего примера с матчем ДМ-КС, то мне до сих пор не понятно, почему ,за игру рукой Чалова в штрафной пенальти не назначили, а в точно таком эпизоде в другой игре, отменили гол самарца, который, забил мяч, но предварительно тоже сыграл кистью руки.
112910415
112910415
вчера в 09:39
ох, не однозначно ...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:21
Виктор, привет! На твой вопрос по эпизоду матча ДМ - КС вполне квалифицированно ответил Attaccante_55, а что касается нарушения на Соболеве, так сам заслуженный ныряльщик Всея Руси по этому эпизоду не высказывал ни каких претензий. Ты единственный, кто требует пенальти в этом эпизоде.
ABir
ABir
вчера в 00:18
Если бы мяч в штрафной Спартака попал бы так в руку игроку КБ, Спартаку не избежать очередного пенальти в свои ворота
Шуnя771
Шуnя771 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
30 апреля в 23:36
Бывает...))
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Шуnя771 (раскрыть)
30 апреля в 23:06
А левый штрафной?
Шуnя771
Шуnя771 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
30 апреля в 22:58
МЮ - Бернли

Вот двойные стандарты!
Когда идет слив, а в нашем случае дружище там мяч изменил траекторию полёта и не от попы и не от бедра, а от руки.
25процентный клоун
25процентный клоун
30 апреля в 22:55
Да плевать, Спартак потерял сам очки
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Шуnя771 (раскрыть)
30 апреля в 22:41
этот момент вообще случился после левого штрафного. Когда в прошлый раз эск подтвердил пенальти в ворота ЦСКА на мозесе то вы говорили мол даже эск подтвердил и т д и т п. А когда вам невыгодны их решения то вы не согласны с их позицией. Двойные стандаты
Интерес
Интерес
30 апреля в 22:14
Пора к долбанному ВАРеву ещё подключить динамометр и определить степень "незначительности" силы контакта в ньютонах.
В какой вселенский цирк превратили футбол,"ради справедливости"!!!
Capral
Capral ответ Attaccante_55 (раскрыть)
30 апреля в 22:11
В любом случае- это нарушение.
Я смотрю футбол...
Attaccante_55
Attaccante_55 ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 21:56
Я внимательно и прочитал, на одну чашу весов ставишь абсолютно разные моменты. С одной стороны касание рукой обороняющегося игрока и с другой атакующего.
Capral
Capral ответ Attaccante_55 (раскрыть)
30 апреля в 21:54
Я же, с иронией это написал...
Capral
Capral ответ Attaccante_55 (раскрыть)
30 апреля в 21:54
Ну и, что ты хочешь мне доказать? Прочти еще раз мой коммент и не пиши мне опровержений. Только внимательно прочти.
Attaccante_55
Attaccante_55 ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 21:48
Потому что любое касание рукой атакующего игрока это фол. Такие вещи знать надо. А, что касается обороняющихся, то тут есть варианты.
Capral
Capral
30 апреля в 21:16
Движение руки было незначительным? Ну хорошо, тогда, пусть уважаемая комиссия объяснит мне, почему, в игре Динамо Москва-Кр.Советов, которая завершилась победой москвичей 1:0 и которая, состоялась прошлой весной в ПЛ России, судья отменил взятие ворот Динамо, в точно таком же эпизоде. Ну точно- один в один- игра кистью руки самарцем, при отмененном мяче в ворота Динамо. Тройные стандарты или как???

И почему, никто, не вспоминает про нарушение на Соболе во 2-м тайме, когда, явно и очевидно, схватили его за футболку, в тот момент, когда он разворачивался и был готов нанести разящий удар. Разве это не нарушение? В данном случае, я не выступаю, как адвокат Спартака или обвинитель ЦСКА, но, я- за ОБЪЕКТИВНОСТЬ!!!!!!!
Гость
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