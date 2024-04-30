Арбитр верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС объявила о решениях, принятых по матчам РПЛ ЦСКА — «Спартак» и «Пари НН» — «Локомотив».

«Спартак» и КДК РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 25-й минуте матча, вынесением предупреждения защитнику на 44-й и неудалением футболиста ЦСКА на 88-й минуте.

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 25-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА №9 в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука данного игрока находилась внизу в естественном положении, не увеличивая площадь его тела, мяч был направлен игроком соперника с очень короткой дистанции и был неожиданным для защитника, в связи с чем, игрок ЦСКА не имел физической возможности избежать контакта с мячом, а незначительное движение руки являлось естественным и было обусловлено попыткой игрока сыграть в мяч своим бедром.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в ситуацию в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно вынес предупреждение игроку команды «Спартак» №4 Алексису Дуарте на 44-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч данного игрока с игроком команды ЦСКА №22 Миланом Гаийчем, именно игрок ЦСКА нарушал правила первым, задержав соперника рукой, однако, игрок команды «Спартак» совершил безрассудный контакт своей рукой с лицом соперника, в связи с чем штрафной удар был правильно назначен в пользу команды «Спартак» за первое нарушение и правильно была вынесена жёлтая карточка игроку «Спартака» за безрассудное использование рук. В предыдущем единоборстве этой же атаки игрок команды «Спартак» №23 Никита Чернов также совершил нарушение правил, пограничное с безрассудным поведением, но судья предоставил преимущество команде ЦСКА .

В соответствии с протоколом, ВАР проверил детали этого единоборства на наличие критериев серьёзного нарушения правил, после чего подтвердил, что в данном единоборстве не было серьёзного нарушения правил и дисциплинарная санкция в виде удаления игрока «Спартака» №23 не требуется. ВАР проверил правильность идентификации игрока «Спартака» №4, совершившего безрассудный контакт рукой с лицом соперника, после чего подтвердил решение, в соответствии с протоколом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №4 за безрассудное использование рук в данном игровом эпизоде.

3. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №27 Мойзеса на 88-й минуте матча