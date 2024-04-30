Арбитр верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС объявила о решениях, принятых по матчам РПЛ ЦСКА — «Спартак» и «Пари НН» — «Локомотив».
«Спартак» и КДК РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 25-й минуте матча, вынесением предупреждения защитнику Алексису Дуарте на 44-й и неудалением футболиста ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте.
1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 25-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА №9 в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука данного игрока находилась внизу в естественном положении, не увеличивая площадь его тела, мяч был направлен игроком соперника с очень короткой дистанции и был неожиданным для защитника, в связи с чем, игрок ЦСКА не имел физической возможности избежать контакта с мячом, а незначительное движение руки являлось естественным и было обусловлено попыткой игрока сыграть в мяч своим бедром.
Учитывая данные обстоятельства, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в ситуацию в данном игровом эпизоде.
2. Судья правильно вынес предупреждение игроку команды «Спартак» №4 Алексису Дуарте на 44-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч данного игрока с игроком команды ЦСКА №22 Миланом Гаийчем, именно игрок ЦСКА нарушал правила первым, задержав соперника рукой, однако, игрок команды «Спартак» совершил безрассудный контакт своей рукой с лицом соперника, в связи с чем штрафной удар был правильно назначен в пользу команды «Спартак» за первое нарушение и правильно была вынесена жёлтая карточка игроку «Спартака» за безрассудное использование рук. В предыдущем единоборстве этой же атаки игрок команды «Спартак» №23 Никита Чернов также совершил нарушение правил, пограничное с безрассудным поведением, но судья предоставил преимущество команде ЦСКА.
В соответствии с протоколом, ВАР проверил детали этого единоборства на наличие критериев серьёзного нарушения правил, после чего подтвердил, что в данном единоборстве не было серьёзного нарушения правил и дисциплинарная санкция в виде удаления игрока «Спартака» №23 не требуется. ВАР проверил правильность идентификации игрока «Спартака» №4, совершившего безрассудный контакт рукой с лицом соперника, после чего подтвердил решение, в соответствии с протоколом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №4 за безрассудное использование рук в данном игровом эпизоде.
3. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №27 Мойзеса на 88-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» №9 Манфреда Угальде, выраженном в наступе открытой стопой на заднюю поверхность икроножной мышцы соперника, по мнению членов комиссии, были значительные элементы серьёзного нарушения правил игры, учитывая скорость игрока ЦСКА, достаточно высокую степень воздействия на соперника, высокое место контакта, что угрожало его безопасности. По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника руками, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить своё первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьёзное нарушение правил игры.
«Локомотив» и «Пари НН» обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи Сергея Цыганка в матче перенесённого 21-го тура.
1. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 32-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» №5 Жерзино Ньямси в единоборстве с игроком атакующей команды «Пари НН» №23 Николозом Кутателадзе в собственной штрафной площади, выставив ногу в сторону движения нападающего, совершил контакт с ногой соперника, повлиявший на его возможность продвижения к мячу, в следствии которого, нападающий естественным образом упал на газон. Ввиду наличия оснований для наказуемости действий защитника команды «Локомотив», комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде.
2. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» после вмешательства ВАР и просмотра эпизода на мониторе на 87-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» №27 Дмитрий Живоглядов при движении к мячу совершил наступ открытой стопой на ногу игрока «Локомотива», который пытается продолжить движение к мячу в штрафной площади. Живоглядов не думает о безопасности соперника. Данный контакт, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым.
В связи с этим, комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться и пригласить судью к монитору, а также решение судьи назначить пенальти после просмотра данного игрового эпизода на мониторе. Также, большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение.
3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 90+8-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №21 Марио Митая за майку атакующего игрока команды «Пари НН» №70 Максима Шнапцева в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемой, так как не повлияла на возможность нападающего продвижения к мячу, который, почувствовав контакт, преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.
Нужно выработать другое более однозначное правило игры рукой.
Нужно выработать другое более однозначное правило игры рукой.
Вот уж не ожидал, что ты не знаешь, что всякое соприкосновение мяча с рукой игрока атаки это фол и что не всякое соприкосновение мяча с рукой игрока защиты, в штрафной площадке, это пенальти.
Вот уж не ожидал, что ты не знаешь, что всякое соприкосновение мяча с рукой игрока атаки это фол и что не всякое соприкосновение мяча с рукой игрока защиты, в штрафной площадке, это пенальти.
Что то новенькое, так недалеко и до понятия "Если рукой сыграл армеец это по правилам" (рука, нога... в защите..., нападении...), если игрок другой команды это нарушение (Эпизоды (заостряю ваше внимание господа - не нарушения) с участием Зенита рассматривает ВАР и "экспертно-судейская комиссия" при а) президенте РФС, б) соккер.ру.)
Что то новенькое, так недалеко и до понятия "Если рукой сыграл армеец это по правилам" (рука, нога... в защите..., нападении...), если игрок другой команды это нарушение (Эпизоды (заостряю ваше внимание господа - не нарушения) с участием Зенита рассматривает ВАР и "экспертно-судейская комиссия" при а) президенте РФС, б) соккер.ру.)
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Тебя- с Праздником весны и труда!!!
🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Тебя- с Праздником весны и труда!!!
🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
Пенальти я не требую, но напоминаю.
Что касается моего примера с матчем ДМ-КС, то мне до сих пор не понятно, почему ,за игру рукой Чалова в штрафной пенальти не назначили, а в точно таком эпизоде в другой игре, отменили гол самарца, который, забил мяч, но предварительно тоже сыграл кистью руки.
Пенальти я не требую, но напоминаю.
Что касается моего примера с матчем ДМ-КС, то мне до сих пор не понятно, почему ,за игру рукой Чалова в штрафной пенальти не назначили, а в точно таком эпизоде в другой игре, отменили гол самарца, который, забил мяч, но предварительно тоже сыграл кистью руки.
Вот двойные стандарты!
Когда идет слив, а в нашем случае дружище там мяч изменил траекторию полёта и не от попы и не от бедра, а от руки.
Вот двойные стандарты!
Когда идет слив, а в нашем случае дружище там мяч изменил траекторию полёта и не от попы и не от бедра, а от руки.
В какой вселенский цирк превратили футбол,"ради справедливости"!!!
В какой вселенский цирк превратили футбол,"ради справедливости"!!!
Я смотрю футбол...
Я смотрю футбол...
И почему, никто, не вспоминает про нарушение на Соболе во 2-м тайме, когда, явно и очевидно, схватили его за футболку, в тот момент, когда он разворачивался и был готов нанести разящий удар. Разве это не нарушение? В данном случае, я не выступаю, как адвокат Спартака или обвинитель ЦСКА, но, я- за ОБЪЕКТИВНОСТЬ!!!!!!!
И почему, никто, не вспоминает про нарушение на Соболе во 2-м тайме, когда, явно и очевидно, схватили его за футболку, в тот момент, когда он разворачивался и был готов нанести разящий удар. Разве это не нарушение? В данном случае, я не выступаю, как адвокат Спартака или обвинитель ЦСКА, но, я- за ОБЪЕКТИВНОСТЬ!!!!!!!