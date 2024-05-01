Судьи в АПЛ могут начать озвучивать решения, изменённые после просмотра VAR

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вчера, 00:29

Арбитры Английской Премьер-Лиги могут начать озвучивать свои решения после того, как просмотрят эпизод на мониторе VAR . Речь идёт именно о моментах, когда рефери в итоге изменил своё первоначальное решение. Об этом сообщил глава судейского корпуса , слова которого приводит ESPN.

Мы ищем способы улучшить впечатления от посещения стадиона. Мы рассматриваем это, думая о том, можем ли использовать подобное в Премьер-Лиге. Было бы очень полезно, если бы судья смог объяснить причину [своего решения] перед всем стадионом.