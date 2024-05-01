Судьи в АПЛ могут начать озвучивать решения, изменённые после просмотра VAR

Арбитры Английской Премьер-Лиги могут начать озвучивать свои решения после того, как просмотрят эпизод на мониторе VAR. Речь идёт именно о моментах, когда рефери в итоге изменил своё первоначальное решение. Об этом сообщил глава судейского корпуса Ховард Уэбб, слова которого приводит ESPN.
Мы ищем способы улучшить впечатления от посещения стадиона. Мы рассматриваем это, думая о том, можем ли использовать подобное в Премьер-Лиге.
Было бы очень полезно, если бы судья смог объяснить причину [своего решения] перед всем стадионом.
По информации источника, нововведение должно быть одобрено АПЛ, но, скорее всего, это будет формальностью, так как оно должно быть внедрено в следующем сезоне.