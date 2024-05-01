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Судьи в АПЛ могут начать озвучивать решения, изменённые после просмотра VAR

вчера, 00:29

Арбитры Английской Премьер-Лиги могут начать озвучивать свои решения после того, как просмотрят эпизод на мониторе VAR. Речь идёт именно о моментах, когда рефери в итоге изменил своё первоначальное решение. Об этом сообщил глава судейского корпуса Ховард Уэбб, слова которого приводит ESPN.

Мы ищем способы улучшить впечатления от посещения стадиона. Мы рассматриваем это, думая о том, можем ли использовать подобное в Премьер-Лиге.

Было бы очень полезно, если бы судья смог объяснить причину [своего решения] перед всем стадионом.

По информации источника, нововведение должно быть одобрено АПЛ, но, скорее всего, это будет формальностью, так как оно должно быть внедрено в следующем сезоне.

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Уэбб Ховард
Перевод с espn.co.uk
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:55
интересно, как у них получится !
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 08:56
У медиалиги подрезали идею 😂
A.S.A
A.S.A
вчера в 07:42
Мудрое решение! А то самая сильная и богатая лига, а судьи те еще клоуны!
mac3vtva5hfv
mac3vtva5hfv
вчера в 07:22
Логичное решение. Технику надо использовать по максимуму.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 05:55
Всё таки в Ангии следят за РПЛ!!!
ОПС
ОПС
вчера в 05:23
Давно пора было это сделать.
hcqy9ncvgr3q
hcqy9ncvgr3q
вчера в 04:36
Пора уже и этих сэров заслушать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:36
я правильно понял, апрельский баланс обнуляется? ))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 00:35
Хорошая тема. Интересно будет посмотреть на это...
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