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Ньямси: «„Локомотив“ занял бы место в топ-5 чемпионата Франции»

вчера, 16:37

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил РПЛ с французской Лигой 1.

Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно — во Франции упор делают на тактику, а в России — на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5.

Во Франции необычный чемпионат — такие клубы, как «Лилль» или «Лион», сначала идут в топ-3 лиги, а потом падают на восьмое место. Наши чемпионаты отличаются, но уровень примерно один и тот же. Я адаптировался к игре в России и летом не собираюсь уходить из «Локомотива».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:08
Теперь понятно.)))
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:04
Естественно,что не напрямую,но всеобщее неудовольствие присутствием команд с "начала нашей земли" отягощало всех и вызывало законное недовольство.А ещё ведь был и "Океан" из Находки!!!
Вот поеду и выведу "Оленя Безрогого" из Анадыря в РПЛ,тогда вы у меня попляшете!!!
Набери и послушай для кайфа "Весёлую песню чукчи" барда Тимура Шаова.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:51
Логично. Хотя я не знал. Впервые слышу.
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:24
Ну Владивосток сама РПЛ дружно выкинула,а Хабаровск понял,что его ждёт,и под благовидным предлогом прописался в Подмосковье.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:22
А ещё лучше Хабаровск- Калининград.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12
В принципе,я бы гипотетически посмотрел на ПСЖ("мечущегося " по Франции на расстояние не более 970 км,на матчи),где-нибудь на перегоне Краснодар(при неработающем аэропорту)-Оренбург-Калининград-троечку выездных матчей.
Ну как "Балтика"последний месяц(7.04-6.05) :Питер-Грозный-Калининград-Краснодар-Калининград-Ростов(Кубок)-Екатеринбург...
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:57
Ну, так- это же, не какая-то там французская вшивая лига колхозников!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:55
Сурово,гневно,но не по делу.Ибо он сейчас,по-крайней мере,на четвёртом месте.
Интерес
Интерес
вчера в 18:54
Пусть,для начала,в нашем чемпионате не упустит четвёртое место.А все гипотезы "перебежчиков"-недоказуемая штука.Я тоже люблю говорить,что многие топ-клубы "райскосадского футбольного пространства" у нас бы не преуспели.И крыть нечем...
Capral
Capral
вчера в 18:42
Локомотив в топ-5? Он даже в убогом российском футболе не в пятерке, где никак не определят чемпиона и кубок растянули на полгода. И с кем, в топ-5, с Галактионовым? Несмешно...
112910415
112910415
вчера в 18:10
пошутил-то знатно !
lotsman
lotsman
вчера в 16:49
Ещё бы, стал бы он критиковать кормушку из которой питается.))
w9n5rwkybx4k
w9n5rwkybx4k
вчера в 16:48
Французский чемпионат значительно сильнее нашего
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