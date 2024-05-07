Ньямси: «„Локомотив“ занял бы место в топ-5 чемпионата Франции»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси сравнил РПЛ с французской Лигой 1.
Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно — во Франции упор делают на тактику, а в России — на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5.
Во Франции необычный чемпионат — такие клубы, как «Лилль» или «Лион», сначала идут в топ-3 лиги, а потом падают на восьмое место. Наши чемпионаты отличаются, но уровень примерно один и тот же. Я адаптировался к игре в России и летом не собираюсь уходить из «Локомотива».
Вот поеду и выведу "Оленя Безрогого" из Анадыря в РПЛ,тогда вы у меня попляшете!!!
Набери и послушай для кайфа "Весёлую песню чукчи" барда Тимура Шаова.
Вот поеду и выведу "Оленя Безрогого" из Анадыря в РПЛ,тогда вы у меня попляшете!!!
Набери и послушай для кайфа "Весёлую песню чукчи" барда Тимура Шаова.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ну как "Балтика"последний месяц(7.04-6.05) :Питер-Грозный-Калининград-Краснодар-Калининград-Ростов(Кубок)-Екатеринбург...
Ну как "Балтика"последний месяц(7.04-6.05) :Питер-Грозный-Калининград-Краснодар-Калининград-Ростов(Кубок)-Екатеринбург...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣