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Литвинов рассказал о характере Слишковича

вчера, 11:59

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о личности исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.

Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее. Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ ABir (раскрыть)
вчера в 15:52
Фавориты изменились,а изгоев пока не видно.
ABir
ABir
вчера в 15:37
Вроде состав Спартака не изменился, но с Абаскалем и Слишковичем - это две разные команды.
Capral
Capral
вчера в 14:22
Даже боюсь сглазить, но действительно, пока- самые приятные впечатления от работы Слишковича... К сожалению, еще мало времени прошло, чтобы делать серьезные выводы, надо дождаться окончания сезона, а главного- посмотреть, как, после продолжительной паузы будет выглядеть команда. Для меня, как для человека повидавшего футбольные виды в жизни, очень важно, что в работе Слишковича появилась футбольная модель, то-есть, человек начинает строительство новой команды с фундамента- с обороны. И действительно, защита КБ стала надежнее, организованнее. Очень жаль, что Бабич травмировался. Вместе с Черновым, они могли бы составить неплохую и надежную позиционную оборону.

Организация игры во всех линиях, порядок ,позиционная атака и позиционная оборона- основные компоненты в работе любого тренера. Стиль игры- это лицо тренера и команды. Пока, я затрудняюсь точно сказать, каким, именно будет новый Спартак. Вижу, что тренер в поиске новой команды и её доктрины. Все игры КБ при Слишковиче были полярно разными, невозможно было точно сказать, как будет играть Спартак и в какой манере: стеночками, забеганиями, в комбинационный или атлетичный футбол. Время покажет. Все игры, новый тренер проводил в разном стиле, выискивая слабые стороны соперника и пытаясь использовать их в своих интересах. Где-то, получалось очень хорошо, как в матчах с Ростовом и Динамо, где-то не очень, что в принципе, нормально для строительства с чистого листа...

Пожелаю Спартаку- больших и ярких побед!!!!!!! Я помню- Великий Спартак К.И.Бескова- Великого тренера, наставника и строителя!!!!!!! Вперед, Спартак!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 13:57
пусть работает пока )
Интерес
Интерес ответ hm37qp6n93gb (раскрыть)
вчера в 13:38
Всё лучше,чем привычно за второе место увольнять,как за "неудачу".
Интерес
Интерес
вчера в 13:36
Знаем :Нордический,балкански-спокойный,беспощаден к друзьям Газпрома,немного улучшен русской женой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:16, ред.
Почему тогда не я тренер Спартака ???
hm37qp6n93gb
hm37qp6n93gb
вчера в 13:00, ред.
Слишкович еще ничего не сделал, а его уже пиарят во всю, чем все это только закончится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:56
Ну пусть и оставляют его главным тренером.... хуже с ним точно не будет.
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:42
Можно согласиться с Литвиновым. Пока о Владимире Слишковиче складывается очень хорошее впечатление. В отличие от Абаскаля, которого перехлёстывали эмоции, он выглядит гораздо более спокойным и уравновешенным, умеет настроить команду и вселить в её уверенность. При нём команда встряхнулась и показывает интересную игру, которая приносит положительные результаты. И конечно очень важным фактором, является то, что Слишкович говорит по-русски.
Гость
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