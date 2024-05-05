Литвинов рассказал о характере Слишковича

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о личности исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.
Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее. Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться.
Организация игры во всех линиях, порядок ,позиционная атака и позиционная оборона- основные компоненты в работе любого тренера. Стиль игры- это лицо тренера и команды. Пока, я затрудняюсь точно сказать, каким, именно будет новый Спартак. Вижу, что тренер в поиске новой команды и её доктрины. Все игры КБ при Слишковиче были полярно разными, невозможно было точно сказать, как будет играть Спартак и в какой манере: стеночками, забеганиями, в комбинационный или атлетичный футбол. Время покажет. Все игры, новый тренер проводил в разном стиле, выискивая слабые стороны соперника и пытаясь использовать их в своих интересах. Где-то, получалось очень хорошо, как в матчах с Ростовом и Динамо, где-то не очень, что в принципе, нормально для строительства с чистого листа...
Пожелаю Спартаку- больших и ярких побед!!!!!!! Я помню- Великий Спартак К.И.Бескова- Великого тренера, наставника и строителя!!!!!!! Вперед, Спартак!!!!!!!
Организация игры во всех линиях, порядок ,позиционная атака и позиционная оборона- основные компоненты в работе любого тренера. Стиль игры- это лицо тренера и команды. Пока, я затрудняюсь точно сказать, каким, именно будет новый Спартак. Вижу, что тренер в поиске новой команды и её доктрины. Все игры КБ при Слишковиче были полярно разными, невозможно было точно сказать, как будет играть Спартак и в какой манере: стеночками, забеганиями, в комбинационный или атлетичный футбол. Время покажет. Все игры, новый тренер проводил в разном стиле, выискивая слабые стороны соперника и пытаясь использовать их в своих интересах. Где-то, получалось очень хорошо, как в матчах с Ростовом и Динамо, где-то не очень, что в принципе, нормально для строительства с чистого листа...
Пожелаю Спартаку- больших и ярких побед!!!!!!! Я помню- Великий Спартак К.И.Бескова- Великого тренера, наставника и строителя!!!!!!! Вперед, Спартак!!!!!!!