Литвинов рассказал о характере Слишковича

Полузащитник «Спартака» высказался о личности исполняющего обязанности главного тренера команды .

Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее. Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться.