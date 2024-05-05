В «Зените» ответили на вопрос о приоритетах в текущем сезоне

Тренер «Зенита» сообщил о готовности клуба бороться за чемпионство и Кубок России.

Рассматриваем ли вариант, что «Зенит» каким-то образом не станет чемпионом и не возьмет Кубок? Это футбол. Мы в гонке и там, и там. Поэтому будем бороться, чтобы занимать первое место. В конце сезона посмотрим, как все получится.