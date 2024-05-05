В «Зените» ответили на вопрос о приоритетах в текущем сезоне

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра сообщил о готовности клуба бороться за чемпионство и Кубок России.
Рассматриваем ли вариант, что «Зенит» каким-то образом не станет чемпионом и не возьмет Кубок? Это футбол. Мы в гонке и там, и там. Поэтому будем бороться, чтобы занимать первое место. В конце сезона посмотрим, как все получится.
Не думаю, что та же Балтика к примеру скажет, что для них потолок финал кубка, а там мы сольём.
Другое дело как получится, но в футболе бывает всякое.
По поводу Зенита так вообще всё просто.
С таким бюджетом, подбором игроков естественно задача должна стоять лишь одна, победа во всех турнирах.
И пожалуй на сегодня Зенит единственный клуб, который может подтвердить это как словом, так и делом.
Чемпионат они не отдадут это точно, а вот в кубке возможна сенсация.
Не думаю, что та же Балтика к примеру скажет, что для них потолок финал кубка, а там мы сольём.
Другое дело как получится, но в футболе бывает всякое.
По поводу Зенита так вообще всё просто.
С таким бюджетом, подбором игроков естественно задача должна стоять лишь одна, победа во всех турнирах.
И пожалуй на сегодня Зенит единственный клуб, который может подтвердить это как словом, так и делом.
Чемпионат они не отдадут это точно, а вот в кубке возможна сенсация.