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В «Зените» ответили на вопрос о приоритетах в текущем сезоне

вчера, 10:48

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра сообщил о готовности клуба бороться за чемпионство и Кубок России.

Рассматриваем ли вариант, что «Зенит» каким-то образом не станет чемпионом и не возьмет Кубок? Это футбол. Мы в гонке и там, и там. Поэтому будем бороться, чтобы занимать первое место. В конце сезона посмотрим, как все получится.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:44
Думаю, что в кубке любая команда дошедшая до последних раундов ставит задачу победить и не важно какая она по рейтингу, тем более если раунд состоит из одного матча.
Не думаю, что та же Балтика к примеру скажет, что для них потолок финал кубка, а там мы сольём.
Другое дело как получится, но в футболе бывает всякое.
По поводу Зенита так вообще всё просто.
С таким бюджетом, подбором игроков естественно задача должна стоять лишь одна, победа во всех турнирах.
И пожалуй на сегодня Зенит единственный клуб, который может подтвердить это как словом, так и делом.
Чемпионат они не отдадут это точно, а вот в кубке возможна сенсация.
112910415
112910415
вчера в 15:03
скучно спросили, скучно ответил
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 13:11, ред.
99% ответов на дежурные вопросы журналистов это привычные неинтересные шаблонные фразы...(лишь в редких случаях проскальзывают откровения...про опоссумов Юрана...про приоритеты Семака...но одному всё равно так уже потерял работу...а второму всё равно потому что не потеряет работу даже если 6 раз подряд проиграет Рубину и Факелу дома)))
Из-за этой предсказуемости сми никто уже не читает...пресс-конференции никто не слушает....
А конкурсы на самые неумные вопросы всё продолжаются...
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:02
НАдо бы,но тогда скажут,что "это не по понятиям".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:51
На глупые вопросы глупых журналистов не нужно отвечать вообще....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:31
Борьба продолжается...
Намедни Краснодар практически выбыл из борьбы, претендента на золотые медали чудесным образом выбил претендент на стыковые матчи... (на тот момент)
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:21
А разве ещё есть варианты за что бороться? Разве что за народные деньги 💰 Газпрома...
Futurista
Futurista
вчера в 11:48
Тренер бразильцев Зенита Вильям Оливейра)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:35
Зенит, достояние Газпрома . Берегите его !)))
lotsman
lotsman
вчера в 11:18
Приоритет должен быть один - побеждать в каждой игре. Не важно, игра в кубе или чемпионате. Надо стараться побеждать в каждой игре, вырабатывать дух победителей. Каждая проигранная игра, даже в товарняке, негативно действует на командный настрой. И все ссылки на то, что та или иная игры ничего не решают, можно и проиграть, всё это чушь. Любой проигрыш действует на психику.
Интерес
Интерес
вчера в 11:16
КАкие "вумные" и "сложные" вопросы задают наши журналЫсты,набранные по кастингу из подворотни!!! Ожидали,наверное,что Оливейра скажет :"Приоритет-титул чемпиона",или "Мы мечтаем в первую очередь о КУбке,а титул чемпиона нам наскучил!"???
Гость
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