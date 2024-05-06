Литвинов: «Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова»

Полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером команды .

Какой совет от Абаскаля я запомнил больше всего? Честно, по мысли все говорят примерно одно и то же, просто разными словами. Могут быть какие-то свои цитаты — у всех разный менталитет, но чего-то уникального, думаю, не было. Просто Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова и общаться наедине с игроками. Мы часто общались, я всегда спокойно к этому относился — у нас были дружественные отношения.