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Литвинов: «Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова»

вчера, 14:35

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером команды Гильермо Абаскалем.

Какой совет от Абаскаля я запомнил больше всего? Честно, по мысли все говорят примерно одно и то же, просто разными словами. Могут быть какие-то свои цитаты — у всех разный менталитет, но чего-то уникального, думаю, не было. Просто Абаскаль — психолог, умеет подобрать правильные слова и общаться наедине с игроками. Мы часто общались, я всегда спокойно к этому относился — у нас были дружественные отношения.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:38
Стокгольмский синдром
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:23
И это очень хорошо. Да, Абаскаль конечно не тренер для такого клуба как Спартак, но всегда приятно, когда об ушедшем тренере говорят хорошие слова.
112910415
112910415
вчера в 16:43
похоже, он один сохранил хорошие воспоминания
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:02, ред.
Литвинов сам себе противоречит. Если Абаскаль как психолог умел находить "правильные слова" для игроков, то почему они так плохо, неправильно и нервозно играли? Зачем оправдывать тренера-неумеху, к тому же ещё неумеющего себя культурно и адекватно вести на публике? И как они там "дружественно общались", через переводчика? Абаскаль даже не удосужился русский язык выучить хотя бы на минимальном уровне словарного запаса, а мог бы, если бы захотел. Абаскалю, судя по его поведению на кромке футбольного поля и его неадекватных заявлениях на пресс-конференциях, самому нужен психолог.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:31
Так пусть и работает психологом!)
cbexe6nb7qwf
cbexe6nb7qwf
вчера в 15:29
Психолог не от мира сего, или игроки психологии не поддались.
5hrgsmcutxu6
5hrgsmcutxu6
вчера в 15:23
Что-то психология Абаскаля шла не на пользу команде.
Сп62
Сп62
вчера в 15:09
Лучше б он был не тонким психологом, а тонким тренером.
Интерес
Интерес
вчера в 15:07, ред.
Надо же,а по сложившимся отношениям с игроками этого и не скажешь...Если смотреть результаты на поле и вспоминать ухмылки игроков на скамейке,когда команда "пролетала" в тот период.Наверное,Литвинов может так квалифицировать отношение исключительно к себе,ибо был "любимой женой".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:51
Что теперь то вспоминать о прошлом.
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