Сборная Папуа-Новой Гвинеи ищет игроков по объявлению.
Объявление размещено в официальных соцсетях национальной команды. Чтобы попасть в сборную, которая участвует в отборах на ЧМ, нужно заполнить анкету, отправить скан паспорта гражданина Папуа-Новой Гвинеи и нарезку своих действий на футбольном поле.
После этого с вами могут связаться, чтобы обсудить дальнейшую карьеру в сборной.
Шутка! А то мало ли кто что подумает...
Шутка! А то мало ли кто что подумает...
В связи с чем такое, самому интересно стало)
В связи с чем такое, самому интересно стало)
1. у папуасов нет такой традиции...рукопожатия.
2. но придется носит котеки.
1. у папуасов нет такой традиции...рукопожатия.
2. но придется носит котеки.