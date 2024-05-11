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Сборная Папуа-Новой Гвинеи ищет игроков по объявлению

вчера, 19:22

Сборная Папуа-Новой Гвинеи ищет игроков по объявлению.

Объявление размещено в официальных соцсетях национальной команды. Чтобы попасть в сборную, которая участвует в отборах на ЧМ, нужно заполнить анкету, отправить скан паспорта гражданина Папуа-Новой Гвинеи и нарезку своих действий на футбольном поле.

После этого с вами могут связаться, чтобы обсудить дальнейшую карьеру в сборной.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 21:55
У них команду после проигрыша съедают болельщики, вот желающих нет.
Шутка! А то мало ли кто что подумает...
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:47
Ага действительно! В ноздрю и уши кольца вставит и в в солярий сходит ! Вот и папуас Артемий)))
Lewa2708
Lewa2708 ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Там только 1 профессиональная лига , но целых 8 клубов, на одну сборную можно было бы насобирать)
В связи с чем такое, самому интересно стало)
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:52
Оригинальное решение для набора игроков в сборную . Неужели в стране нет футбольных клубов ?
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:20
...ну блин, не успел, сорвал с языка,красава! Только мы тут Артёмку жалеть начали с его недомоганием, а тут ,Бинго, есть работа...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:14
вряд ли дзюба пройдет собеседование.
1. у папуасов нет такой традиции...рукопожатия.
2. но придется носит котеки.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:02
Достойный соперник для нашей сборной
adekvat
adekvat ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:02
Прочитав заголовок тоже про Дзюбу вспомнил, документы на гражданство точно подал.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:44
Где-то задумался Артем Зюба!!!)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:25
Объявление нужно давать на Авито ☝️😜
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