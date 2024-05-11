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вчера, 19:22

Сборная Папуа-Новой Гвинеи ищет игроков по объявлению.

Объявление размещено в официальных соцсетях национальной команды. Чтобы попасть в сборную, которая участвует в отборах на ЧМ , нужно заполнить анкету, отправить скан паспорта гражданина Папуа-Новой Гвинеи и нарезку своих действий на футбольном поле.

После этого с вами могут связаться, чтобы обсудить дальнейшую карьеру в сборной.