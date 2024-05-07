Лунин сыграет в старте против «Баварии»

Главный тренер «Реала» рассказал, кто займёт место в воротах в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

Лунин завтра выйдет в стартовом составе против «Баварии». Куртуа был хорош, но ему нужно время, чтобы вернуться в форму.