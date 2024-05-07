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Лунин сыграет в старте против «Баварии»

вчера, 15:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария22:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто займёт место в воротах в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

Лунин завтра выйдет в стартовом составе против «Баварии». Куртуа был хорош, но ему нужно время, чтобы вернуться в форму.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:11
Эх, не получилось подколоть)

Заметь, после твоего ответа, мой коммент сразу вывели в топы) Думаю, излишне писать о причинах)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:10
Не, я сам готовлю- домашнее. Ахахахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:08
При чём тут гений, Анчелотти перед игрой с "Кадисом" на пресс-конференции уже давно сказал (и новости на Соккере были), что Лунин точно сыграет с "Баварией", а Куртуа с "Кадисом". Он же не Хави, чтобы сегодня одно говорить, а завтра другое)

Да и дело те только в том, что Куртуа неплохо сыграл с "Кадисом", одно дело - неплохо сыграл в матче, где ему пару раз за всю игру нужно было спасти, другое - быть весь матч в тонусе, ещё и после крестов и мениска.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:52
...а ведь говорят, есть изделия уже смазкой пропитанные, готовые?!
Capral
Capral
вчера в 16:36
Сегодня целый час стоял в очереди в аптеке за вазелином и мылом. Готовлюсь... Думал, Макса встречу, чтобы поделиться, но он- кудато пропал.
112910415
112910415
вчера в 16:16
Куртуа-то надёжнее
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:06, ред.
Это просто гений на Анчелотти взялся за суеверные штучки) Лунин только пенки норм потащил против Сити, а с игры голы пропускал на любой вкус, даже от Сане в ближку) Куртуа в последнем матче показал, что проблем у него нет, а с точки зрения опыта в ЛЧ в таком важном матче уж тем более)
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:05
...тут к бабке не ходи, даже со стороны морали, кровью заработал !!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:56
Правильно. Заслужил
Гость
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