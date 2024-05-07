Лунин сыграет в старте против «Баварии»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто займёт место в воротах в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
Лунин завтра выйдет в стартовом составе против «Баварии». Куртуа был хорош, но ему нужно время, чтобы вернуться в форму.
Да и дело те только в том, что Куртуа неплохо сыграл с "Кадисом", одно дело - неплохо сыграл в матче, где ему пару раз за всю игру нужно было спасти, другое - быть весь матч в тонусе, ещё и после крестов и мениска.
Да и дело те только в том, что Куртуа неплохо сыграл с "Кадисом", одно дело - неплохо сыграл в матче, где ему пару раз за всю игру нужно было спасти, другое - быть весь матч в тонусе, ещё и после крестов и мениска.