Анчелотти: «Не знаю, кто будет вратарём в финале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» на пресс-конференции ответил на ряд вопросов.

Нам предстоит сделать много дел в эти дни. Завтра сыграем матч, уважаем соперника, конкуренцию. Будет ротация, чтобы как можно лучше подготовиться к финалу Лиги чемпионов. Нам тоже надо отдохнуть, я дам игрокам несколько дней отдыха после матчей.

О том, может ли Винисиус Жуниор выиграть «Золотой мяч»

Думаю, он сможет его выиграть. У него всё хорошо. Это время Винисиуса, он один из лучших. Но я не хочу забывать и о том, что делают другие.

Про Тибо Куртуа

Он сейчас будет играть, ему нужна практика. Также я должен рассчитывать на Кепу, который был великолепен на тренировках. Лунину тоже нужно быть готовым. Я займусь вратарским вопросом в ближайшие недели.

О том, кто будет голкипером в финале Лиги чемпионов

Я пока об этом не думал. Не могу вам ответить, потому что до сих пор не знаю, кто будет основным вратарём в финале Лиги чемпионов.

Про Орельена Тчуамени, Эдера Милитао и Джуда Беллингема

У нас есть сомнения в том, что Тчуамени сможет сыграть в финале. [Милитао] теперь будет получать время, потому что ему это нужно, так как он столько пропустил.

Беллингем в порядке. У него возникли проблемы с кишечником, он собирается отдохнуть, но с ним всё нормально. Он войдёт в ротацию, как и остальные его товарищи по команде.