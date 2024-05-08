Джикия готовится к игре против «Краснодара»

1715174265

вчера, 16:17

Защитник «Спартака» полностью готов к матчу 28-го тура РПЛ против «Краснодара», который состоится 11 мая в Москве. Об этом сообщил агент игрока .

Вся информация о возможном участии в игре у клуба. Состояние Георгия нормальное, он готовится к матчу против «Краснодара».

Напомним, Джикия пропустил три последние игры «Спартака» (две из-за повреждения).