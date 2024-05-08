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Джикия готовится к игре против «Краснодара»

вчера, 16:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар11.05.2024 в 16:30 Не начался

Защитник «Спартака» Георгий Джикия полностью готов к матчу 28-го тура РПЛ против «Краснодара», который состоится 11 мая в Москве. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.

Вся информация о возможном участии в игре у клуба. Состояние Георгия нормальное, он готовится к матчу против «Краснодара».

Напомним, Джикия пропустил три последние игры «Спартака» (две из-за повреждения).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:30
Длительное отсутствие практики может отразиться в первую очередь на психологическом состояние Георгия. Хотелось бы верить, что всё обойдётся и игра удастся.
Capral
Capral
вчера в 19:15
Вобщем, игра конечно- под грифом секретно...
Но так или иначе, мне любопытно, где, новый тренер поставит Джикию. Очень не хотелось бы, чтобы снова в центре, не его это место. Ну, поглядим.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:13
Маэстро, Вы- ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я поржал, от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище, Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vxaexcwreh87
vxaexcwreh87
вчера в 18:59
Привезет в ворота спартака пенальти, сто процентов, только вредит команде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41
Это в любом случае хорошая новость для команды.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:16, ред.
Если только на замену его выпустить, и то в зависимости от ситуации, складывающейся в матче. В основном составе ставить рискованно, долго не играл,
может накосячить. Хотя, опять же, он в любом состоянии накосячить может. Не вселяет он как-то уверенность уже. Ненадёжен. Медлителен. Одним словом,
не тот уже Джикия , возраст и травмы берут своё.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:02
Джикия уже не тот ... не думаю что поможет
myga4t34mm6u
myga4t34mm6u
вчера в 18:01
Теперь уже не интересно, сезон провалили обе команды, чемпионство упущенно, осталось доиграть чемпионат
vt9fbdum5wp3
vt9fbdum5wp3
вчера в 17:45
Давно не играл как бы не напортачил
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:23
При всем уважении к джикии, надеюсь, Кади отомстит и поломает его на полгода
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:23
Я тоже готовлюсь, поудобнее перед экраном присяду, если придётся трансляцию оплачу, валидол вот купил. Монитор большой, интернет быстрый, к игре с Краснодаром готов!
Интерес
Интерес
вчера в 17:13
"Готовиться к матчу" и играть в матче-две большие разницы.
112910415
112910415
вчера в 16:43
подкаты делать не разучился ?
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:35
Хорошая новость. Гриша поправился и готов играть.
lotsman
lotsman
вчера в 16:27
Джикия должен придать победный дух Спартаку. Это спартаковский боец.
Futurista
Futurista
вчера в 16:26
В штабе Краснодара после этой новости...

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