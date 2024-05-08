Джикия готовится к игре против «Краснодара»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия полностью готов к матчу 28-го тура РПЛ против «Краснодара», который состоится 11 мая в Москве. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.
Вся информация о возможном участии в игре у клуба. Состояние Георгия нормальное, он готовится к матчу против «Краснодара».
Напомним, Джикия пропустил три последние игры «Спартака» (две из-за повреждения).
может накосячить. Хотя, опять же, он в любом состоянии накосячить может. Не вселяет он как-то уверенность уже. Ненадёжен. Медлителен. Одним словом,
не тот уже Джикия , возраст и травмы берут своё.
может накосячить. Хотя, опять же, он в любом состоянии накосячить может. Не вселяет он как-то уверенность уже. Ненадёжен. Медлителен. Одним словом,
не тот уже Джикия , возраст и травмы берут своё.