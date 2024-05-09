Стали известны все участники олимпийского футбольного турнира

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вчера, 19:32

Сборная Гвинеи обыграла команду Индонезии (1:0) и отобралась на Олимпиаду 2024.

Это вторая поездка сборной Гвинеи на олимпийский футбольный турнир, ранее это произошло с командой в 1968 году.