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Стали известны все участники олимпийского футбольного турнира

вчера, 19:32

Сборная Гвинеи обыграла команду Индонезии (1:0) и отобралась на Олимпиаду 2024.

Это вторая поездка сборной Гвинеи на олимпийский футбольный турнир, ранее это произошло с командой в 1968 году.

Другими участниками соревнования 2024 года стали команды Аргентины, Доминиканской республики, Египта, Испании, Франции, Ирака, Израиля, Японии, Мали, Марокко, Новой Зеландии, Парагвая, Украины, США и Узбекистана.

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Все комментарии
Akira86
Akira86
сегодня в 03:07
Если бы чиновники от футбола захотели, то из футбольной олимпиады можно было бы сделать конфетку, но видать не судьба
ABir
ABir
вчера в 22:06
Довольно таки разношерстная компания. Фавориты: Аргентина, Испания и Франция, остальные - массовка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:30
Пролетели на отборе
lotsman
lotsman
вчера в 21:17
Французы победят. Их сам Макрон благословил и пообещал, что Мбаппе будет играть в сборной.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
Что и требовалось доказать. Судя по названию матча Олимпиады, который ты смотрел и тебя потряс - ты один из тех, кто её смотрит..., смотрит..., смотрит и никак не насмотрится, поскольку ценность этого турнира для тебя реальна! )

"То, что ты не смотришь какой-то турнир, не значит, что он никому не интересен и не имеет ценности."

Так то да. Турнир несомненно ценен..., ценен не для кого то там..., а для Самой Гвинеи (!!!) и ... для Иллиады.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:50
Франция тут конечно явный фаворит и должна выигрывать домашнюю Олимпиаду. Интересно поедут ли Месси с Ди Марией на этот турнир? Если да, то у Франции появится серьезный конкурент и может получиться очередное крутое противостояние с Аргентиной.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:49
Сборная Бразилии не участвует что ли?
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:41
То, что ты не смотришь какой-то турнир, не значит, что он никому не интересен и не имеет ценности.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Назови мне хоть один матч, который ты смотрел на последней Олимпиаде, остряк.

P.S. Мбаппе он в пример привёл... Мбаппе не знает , чего он завтра захочет, а ты аж на лето ему тут прожекты расписал... Вот с его мамой сначала познакомься..., мож чё из реального узнаешь.))
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:31
...а как мы болели и мечтали о золоте, не сраслось...!!!
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:22
Ну да. Неймар предпочел поехать на Олимпиаду вместо КА 2016. Мбаппе рвется сейчас, вопреки желанию Реала. Совсем никакой ценности.
3vkfbbz46gjf
3vkfbbz46gjf
вчера в 20:21
Все более за Гвинею!
pomor45
pomor45
вчера в 20:16
Фаворит - Украина. Политический.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:14
Кто там отобрался на Олимпиаду - не суть важно. Турнир обесценен и никакой футбольной значимости не имеет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:04
Поболею за Узбекистан! Успехов им!
Elliada_
Elliada_ ответ p26rzmu3hz58 (раскрыть)
вчера в 19:45
Фаворит только один - Франция, потому что играют дома. А если еще поедет Мбаппе, то можно не сомневаться в благосклонности арбитров.
p26rzmu3hz58
p26rzmu3hz58
вчера в 19:39
Фавориты известны Франция, Аргентина, Испания
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