Стали известны все участники олимпийского футбольного турнира

Сборная Гвинеи обыграла команду Индонезии (1:0) и отобралась на Олимпиаду 2024.
Это вторая поездка сборной Гвинеи на олимпийский футбольный турнир, ранее это произошло с командой в 1968 году.
Другими участниками соревнования 2024 года стали команды Аргентины, Доминиканской республики, Египта, Испании, Франции, Ирака, Израиля, Японии, Мали, Марокко, Новой Зеландии, Парагвая, Украины, США и Узбекистана.
"То, что ты не смотришь какой-то турнир, не значит, что он никому не интересен и не имеет ценности."
Так то да. Турнир несомненно ценен..., ценен не для кого то там..., а для Самой Гвинеи (!!!) и ... для Иллиады.
"То, что ты не смотришь какой-то турнир, не значит, что он никому не интересен и не имеет ценности."
Так то да. Турнир несомненно ценен..., ценен не для кого то там..., а для Самой Гвинеи (!!!) и ... для Иллиады.
P.S. Мбаппе он в пример привёл... Мбаппе не знает , чего он завтра захочет, а ты аж на лето ему тут прожекты расписал... Вот с его мамой сначала познакомься..., мож чё из реального узнаешь.))
P.S. Мбаппе он в пример привёл... Мбаппе не знает , чего он завтра захочет, а ты аж на лето ему тут прожекты расписал... Вот с его мамой сначала познакомься..., мож чё из реального узнаешь.))
https://youtu.be/x80rj5jtaPA?si=DVmhKDsnSJdYUovh