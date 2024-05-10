Бразилия объявила состав на Кубок Америки

Пресс-служба сборной Бразилии объявила состав «селесао» на Кубок Америки.
Вратари: Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Жирона»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл Боржес («Порту»), Маркиньос, Лукас Беральдо (оба – ПСЖ), Габриэл («Арсенал»), Эдер Милитао («Реал»).
Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»).
Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго Силва, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио («Жирона»).
ждали Анчелотти или Моуриньо.
не дождались.
назначили главным Доривал Жуниор.
бывший рулевой Фламенго, победителя Кубка Либертадорес 2022.
ждали Анчелотти или Моуриньо.
не дождались.
назначили главным Доривал Жуниор.
бывший рулевой Фламенго, победителя Кубка Либертадорес 2022.