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Бразилия объявила состав на Кубок Америки

10 мая 2024, 19:24

Пресс-служба сборной Бразилии объявила состав «селесао» на Кубок Америки.

Вратари: Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Жирона»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл Боржес («Порту»), Маркиньос, Лукас Беральдо (оба – ПСЖ), Габриэл («Арсенал»), Эдер Милитао («Реал»).

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»).

Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго Силва, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио («Жирона»).

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Перевод с cbf.com.br
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
10 мая в 23:28
С таким составом можно выиграть подряд КА, чемпионат мира. Только вот бразильцы больше понтуются,ненужные поперечные обводки и т.д.
Dauletbek
Dauletbek
10 мая в 23:23
Надо же я и не знал, что Мартинелли и Маркиньос, Беральдо бразильцы. Да тут пол Европы бразильцы
Майкл59ru
Майкл59ru
10 мая в 21:18
Даже из зенитовской, бразильской диаспоры никого не позвал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
10 мая в 21:06
сперва поставили Менезес и.о.гл.тренера сборной.
ждали Анчелотти или Моуриньо.
не дождались.
назначили главным Доривал Жуниор.
бывший рулевой Фламенго, победителя Кубка Либертадорес 2022.
Indzaghi
Indzaghi ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 20:37
Согласен , имея таких игроков , это не мудрено .
Шуnя771
Шуnя771 ответ Indzaghi (раскрыть)
10 мая в 20:29
Нет, это глаз у тренера "замылился"!)
Indzaghi
Indzaghi ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 20:27
Витор Роке , Жесус тоже на пенсии ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada_ (раскрыть)
10 мая в 20:23
На заслуженной пенсии)
Elliada_
Elliada_
10 мая в 19:44
А где Каземиро?
VeniaminS
VeniaminS
10 мая в 19:38
Хороший состав,посмотрим как сыграют.
shur
shur
10 мая в 19:36, ред.
...как не крути,хоть на скамейке,но Неймара определённо не хватает, не повезло ветерану!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
10 мая в 19:30
тренер конечно ноунейм для всех кроме бразильцев)) но состав экспериментальный довольно таки. много имен нет, хотя вроде и достойны. игроки больше половины из середняков топ-лиг. но Бразилия это всегда Бразилия))) могут как и высокомерно нагнуть любую команду Европы, так и 79аться любой команде не только Европы))
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