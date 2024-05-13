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«Зенит» и ЦСКА в Кубке России рассудит Кукуян

вчера, 11:23

Назначены арбитры и инспекторы на второй матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ

Финал. 2-й матч

15 мая (среда)

«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Сухой; VARАртём Чистяков; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Гончар.

Путь регионов

Финал

14 мая (вторник)

«Балтика» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Павел Шадыханов; VARКирилл Левников; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Зуев.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:43
Олег приветствую!...я к чему..Кубок надо выигрывать, а лишь затем БРАТЬ в руки и поднимать над головой)))))
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:38
Привет, Дружище!!!
Ничего не скажу, поскольку, во-первых, давно о нем ничего не слыхал, а главное, то, что больше, меня дела Баварии не волнуют. Я- не болельщик этого клуба. Пока был Тухель- я интересовался клубом, но сейчас, когда он уходит- ухожу, и я. Ну вот, как-то так.

Конечно, если, кому-то, из моих друзей, болельщиков Баварии будет интересно, что-то узнать о Баварии, непосредственно из немецкой печати- безусловно я помогу...)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:58
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Сп62
Сп62
вчера в 17:46
Спартаку не повезло. Худшиий вариант это Безбородов.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
....а вот к чему, старина!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:41
Хорошо, что не Кукяка ))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:57
Ну, и- к чему это всё?
dgr9dpmus4fn
dgr9dpmus4fn ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:47
Только выиграет его Зенит, Иванова в среду уже не будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:30, ред.
Зенит» – ЦСКА:
судья – старший лейтенант Павел Кукуян, ассистенты судьи –сержант Андрей Образко, ефрейтор Алексей Ширяев; резервный судья – капитан Алексей Сухой; VAR – лейтенант запаса Артём Чистяков; AVAR – (в случае успеха ЦСКА) майор Сергей Карасёв; инспектор – прапорщик Александр Гончар.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:02
Этот запросто Иванова переплюнет.
2zys258exqnz
2zys258exqnz
вчера в 12:18
А иванова еще не дисквалифицировали пожизненно за подсуживание цска?
Интерес
Интерес
вчера в 12:01
Весь мир раздумиями занят :Кого же он откукуянит???
lotsman
lotsman
вчера в 11:36
Чувствую что Кукуян накукуянит.
pomor45
pomor45
вчера в 11:31
Кому Кукуян ку-ку приготовил? Кого Безбородов без бороды оставит?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:31
Кубок надоть брать ФК Спартак!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:27
Удачи ЦСКА!)) Кубок должен быть армейским))
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