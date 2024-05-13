«Зенит» и ЦСКА в Кубке России рассудит Кукуян

Назначены арбитры и инспекторы на второй матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов Кубка России.
Путь РПЛ
Финал. 2-й матч
15 мая (среда)
«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Александр Гончар.
Путь регионов
Финал
14 мая (вторник)
«Балтика» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Зуев.
Ничего не скажу, поскольку, во-первых, давно о нем ничего не слыхал, а главное, то, что больше, меня дела Баварии не волнуют. Я- не болельщик этого клуба. Пока был Тухель- я интересовался клубом, но сейчас, когда он уходит- ухожу, и я. Ну вот, как-то так.
Конечно, если, кому-то, из моих друзей, болельщиков Баварии будет интересно, что-то узнать о Баварии, непосредственно из немецкой печати- безусловно я помогу...)))
Ничего не скажу, поскольку, во-первых, давно о нем ничего не слыхал, а главное, то, что больше, меня дела Баварии не волнуют. Я- не болельщик этого клуба. Пока был Тухель- я интересовался клубом, но сейчас, когда он уходит- ухожу, и я. Ну вот, как-то так.
Конечно, если, кому-то, из моих друзей, болельщиков Баварии будет интересно, что-то узнать о Баварии, непосредственно из немецкой печати- безусловно я помогу...)))
судья – старший лейтенант Павел Кукуян, ассистенты судьи –сержант Андрей Образко, ефрейтор Алексей Ширяев; резервный судья – капитан Алексей Сухой; VAR – лейтенант запаса Артём Чистяков; AVAR – (в случае успеха ЦСКА) майор Сергей Карасёв; инспектор – прапорщик Александр Гончар.
судья – старший лейтенант Павел Кукуян, ассистенты судьи –сержант Андрей Образко, ефрейтор Алексей Ширяев; резервный судья – капитан Алексей Сухой; VAR – лейтенант запаса Артём Чистяков; AVAR – (в случае успеха ЦСКА) майор Сергей Карасёв; инспектор – прапорщик Александр Гончар.