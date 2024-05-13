«Зенит» и ЦСКА в Кубке России рассудит Кукуян

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вчера, 11:23

Назначены арбитры и инспекторы на второй матч финала Пути РПЛ и финал Пути регионов Кубка России.

Путь РПЛ

Финал. 2-й матч

15 мая (среда)

«Зенит» – ЦСКА : судья – , ассистенты судьи – , Алексей Ширяев; резервный судья – ; VAR – ; AVAR – ; инспектор – .

Путь регионов

Финал

14 мая (вторник)