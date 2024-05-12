Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему засчитали гол «Динамо» в ворота «Балтики»

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вчера, 14:36

Бывший арбитр ФИФА объяснил, почему засчитали победный гол «Динамо» в матче с «Балтикой»:

Моё мнение — это гол. 2 игрока мешали друг другу, мяч через них перелетел. Контакт физический есть, но не акцентированный, без грубости. ВАР поступил правильно, что не позвал арбитра к монитору.

На 90+9-й минуте матча судья не зафиксировал фол после которого забил .