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Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему засчитали гол «Динамо» в ворота «Балтики»

вчера, 14:36

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина объяснил, почему засчитали победный гол «Динамо» в матче с «Балтикой»:

Моё мнение — это гол. 2 игрока мешали друг другу, мяч через них перелетел. Контакт физический есть, но не акцентированный, без грубости. ВАР поступил правильно, что не позвал арбитра к монитору.

На 90+9-й минуте матча судья не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэна после которого забил Муми Нгамалё.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:26
Я могу и больше.
Аминь!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:17
...клянёмся, помолчать два тура.....аминь!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:10
Шаманы и колдуны на игре с Сочи тоже были, от того и результат. Пока- чистое везение, без каких либо признаков добротной игры. Это признают, даже те, кто совсем, ничего в футболе не понимают. Когда Личка пришел в Динамо, я сразу сказал- этого тренера, спасут только качественные трансферы, и не ошибся. Ничего гениального в его работе не вижу- ни построения игры, ни организации, вообще ничего, а в защите что творится ... Накупили ему сильных игроков в полузащиту, вот они и делают результат, да и то- с космическим фартом.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:50
...все Старики Хатабычи, Экстрасенсы, Шаманы, Колдуны в один момент на 90 + минутах внегласно собрались над стадионом Балтики, я _вот те Крест) и думать не гадал включил это безобразие! Как будто ,кто то, мгновением палочки переодел Динамо в Реал ( только формой,но не корявым исполнением) и этот мнимый Чемпион Испании сделал своё дело...! Щеплю себя до сих пор, не верю! А теперь уже и про золото трубят, куда бедному крестьянину податься...! Не поверишь, в тот момент Я сам был не свой,не передать словами,хотелось с тобой поделится, а ты пропал на время...! Щас устаканилось!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:06
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral
вчера в 18:02
Сенатов, абсолютно без иронии- Аплодирую тебе стоя, за смелость и открытость!!!!!!! Полностью с тобой согласен!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏✊✊✊✊✊✊✊
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
Приветище, Старина!!!
Дело говоришь- пора пулемет с чердака вытаскивать!!!
Если про Динамо, то пока чистый фарт. С Сочи, который уже обречён, 2-й тайм отбивались и забили на фарте. Вчера- тоже самое. Балтика смотрелась лучше, а забей третий- вообще конец. То есть, чемпионат- недоразвитый, похоже и чемпион, кто бы он ни был- будет такой же. Думаю- это объективно.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:55, ред.
Что меньше всего меня интересует, так это мнения "бывших". Спроси другого авторитета в вопросах судейства - можем услышать прямо противоположный ответ. Неоднократно были свидетелями, как в судебно-экспертной комиссии РФС мнения экспертов по эпизодам зачастую не совпадают, и почему я в таком случае должен верить г-ну Сухине?
shur
shur ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 17:51
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:49
....Бью челом, минхерц! Не "Динамо" это играло (то) - бес попутал!!!
Не правильно всё это и понятное дело с такой "игрой" самое место в середине таблицы...! А если дойдут до вершины..... пойду почищу Маузер!
shur
shur
вчера в 17:45
....я вас умоляю, такой красивийший, корявый голешник и не засчитать, его исполнить только такой же игрочок может, и то раз в 100 лет!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:34
Дать первым трём командам по "бронзе"!
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 17:03
В этой жизни всё наказуемо, в спорте- тоже. Поглядим...
minai
minai
вчера в 17:01
Потому, что Динамо - жирный столичный клуб, а Балтика - поставщик очков, с точки зрения футбольного "истеблишмента" нашей страны.
Интерес
Интерес ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 16:33
"Динамо" не поддастся на эту пошлую уловку и сдаст один из двух оставшихся матчей.Честь превыше всего!!!
Интерес
Интерес ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 16:32
Правильно,вообще не надо добавлять! Мне бы понравился тогда итоговый результат вчерашнего матча.
Capral
Capral ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 16:31
Вы не один- кого это бесит. Но добавляли- с единственной целью. А если совсем откровенно, то Динамо, по всем показателям на чемпиона не похоже...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:59
Меня бесит, когда к добавленным минутам плюсуют ещё больше времени!
Capral
Capral ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 15:42
Не торопите события)))...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:35
Сережу Иванова бы на этот матч-вовсе проиграли бы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:03
Здесь даже не " помог " ( Иван Иванович - Искусственный Интеллект,) в виде VAR
( мнение диванного эксперта.)
альсато
альсато
вчера в 14:58
Динамо играет и борются-и это главное!
adekvat
adekvat
вчера в 14:56
После драки ..... Динамо заслужило первое место.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:54
Притянули Динамо к золоту, что не понятно?
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