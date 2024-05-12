Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему засчитали гол «Динамо» в ворота «Балтики»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина объяснил, почему засчитали победный гол «Динамо» в матче с «Балтикой»:
Моё мнение — это гол. 2 игрока мешали друг другу, мяч через них перелетел. Контакт физический есть, но не акцентированный, без грубости. ВАР поступил правильно, что не позвал арбитра к монитору.
На 90+9-й минуте матча судья не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэна после которого забил Муми Нгамалё.
Дело говоришь- пора пулемет с чердака вытаскивать!!!
Если про Динамо, то пока чистый фарт. С Сочи, который уже обречён, 2-й тайм отбивались и забили на фарте. Вчера- тоже самое. Балтика смотрелась лучше, а забей третий- вообще конец. То есть, чемпионат- недоразвитый, похоже и чемпион, кто бы он ни был- будет такой же. Думаю- это объективно.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Дело говоришь- пора пулемет с чердака вытаскивать!!!
Если про Динамо, то пока чистый фарт. С Сочи, который уже обречён, 2-й тайм отбивались и забили на фарте. Вчера- тоже самое. Балтика смотрелась лучше, а забей третий- вообще конец. То есть, чемпионат- недоразвитый, похоже и чемпион, кто бы он ни был- будет такой же. Думаю- это объективно.
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝