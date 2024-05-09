«В Мадриде подобное часто происходит». Мюллер — о судействе в матче ЛЧ

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер остался недоволен судейством в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:2). Речь идет об отмене гола Маттейса де Лигта в компенсированное время.
Марциняк не смотрел видео. Он от этого отказался. Это очень подозрительно – свистеть так быстро в подобной ситуации.
Здесь, в Мадриде, подобное часто происходит. Я испытал это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола.
Вероятно, немец упомянул матчи 1/4 финала ЛЧ 2016/17, в первой игре Роналду забил дважды и принес «сливочным» победу со счетом 2:1, а в ответном поединке команда из Испании снова праздновала успех — помог хет-трик Криштиану (два мяча — в дополнительное время).
Но опять же, отличный футболист не равно отличный аналитик.
Тот Реал и этот это абсолютно разные команды, и Баварии помогали судьи, когда они разносили в пух и прах барсу
Но опять же, отличный футболист не равно отличный аналитик.
Тот Реал и этот это абсолютно разные команды, и Баварии помогали судьи, когда они разносили в пух и прах барсу
Да судья свистнул рано,но он не забирал честный гол Баварии-посмотрите внимательно повтор момента
Марчиньяк свистит при подаче и защитники Реала и Лунин просто встают на месте,тем самым облегчая Баварии задачу забить!
Да это ошибка бокового судьи но Реал играл намного лучше,давил,забил два гола за три минуты и победил честно!
Да судья свистнул рано,но он не забирал честный гол Баварии-посмотрите внимательно повтор момента
Марчиньяк свистит при подаче и защитники Реала и Лунин просто встают на месте,тем самым облегчая Баварии задачу забить!
Да это ошибка бокового судьи но Реал играл намного лучше,давил,забил два гола за три минуты и победил честно!
Но сути не меняет, Реал был сильнее по игре.
Но сути не меняет, Реал был сильнее по игре.