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«В Мадриде подобное часто происходит». Мюллер — о судействе в матче ЛЧ

вчера, 18:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер остался недоволен судейством в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:2). Речь идет об отмене гола Маттейса де Лигта в компенсированное время.

Марциняк не смотрел видео. Он от этого отказался. Это очень подозрительно – свистеть так быстро в подобной ситуации.

Здесь, в Мадриде, подобное часто происходит. Я испытал это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола.

Вероятно, немец упомянул матчи 1/4 финала ЛЧ 2016/17, в первой игре Роналду забил дважды и принес «сливочным» победу со счетом 2:1, а в ответном поединке команда из Испании снова праздновала успех — помог хет-трик Криштиану (два мяча — в дополнительное время).

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:26
Столько же сколько использовали промюнхенские, а также сочувствующие им антимадридские ,, эксперты " футбола.
Самая большая ошибка главного рефери заключалась в том что этого эпизода с офсайдом/не офсайдом вообще не должно было быть! С учётом даже добавленных к добавленному времени 9+2 , рефери передержал финальный свисток. Этим он тоже видимо Реал протаскивал в финал.
eleven LC
eleven LC ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:24
Ещё раз-баварцы взяли ворота,забили гол но сделали это без сопротивления,потому что защитники Реала и Лунин просто встали после свистка судьи!
cska1948
cska1948 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:41
Я хочу чтобы матчи такого уровня судили ЧЕСТНО.
cska1948
cska1948 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:40
Судьи лишили баварцев использовать ВЫГОДНЫЙ момент для взятия ворот. Разве не так?
cska1948
cska1948 ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 09:38
Посчитай, сколько "БЫ" ты произнёс говоря о том что Реал мог не пропустить.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:36
В данном случае судьи лишили баварцев использовать выгодный момент. Именно из-за этого разгорелся весь сыр-бор. Так что не только игроки Реала помешали немцам забить больше.
амурец
амурец
сегодня в 00:21
Какой гол Баварии? Свисток судьи и игроки Реала остановились и даже не играли
shur
shur ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
...а тут приятель, тот самый случай, кто явно сильнее тот и выиграл,
к бабке не ходи....! Или ты хочешь такой финал - автобусный?
Из пункта Мюнхен и из пункта Дортдмунд выехали навстречу два
автобуса...!
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 22:48
Не часто, а постоянно! Кажется все самые и громкие скандалы - 50% это Реал. Помнится мне трехлетка побед сливочных подряд при Зидане - абсолютно чистая была только одна - это вторая победа. Все остальное с неимоверными судейскими скандалами
Hamman
Hamman ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:42
Если бы да кабы! Если бы арбитр не свистнул , то защита Реала не остановилась бы и не дала пробить. Если бы защитники Реала дали пробить, то Лунин отбил бы.
Если бы не прошло 20 лет, то мне было бы 27...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:25
Все равно момент, даже выгодный, это еще не гол...игра шла 90 минут + добавленное время...никто не мешал Баварии забивать больше, кроме Реала)...
Hamman
Hamman
вчера в 22:24
Я скажу больше - в Мадриде это происходит намного чаще чем где либо! Потому что Реал чаще чем кто-либо играет в четвертьфинале, полуфинале, финале ЛЧ.
eleven LC
eleven LC ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:37
Почему судьи лишили то,баварцы и забили гол но дело не в этом
А в том что после свистка футболисты Реала прекратили играть,поэтому Бавария забила без сопротивления
cska1948
cska1948 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:24
Кто смотрит футбол тот знает, что в футболе не всегда побеждает тот кто сильнее. В футболе побеждает только тот, кто больше забивает, а судьи лишили баварцев выгодного момента забить гол. Думаю, с этим вы спорить не будите?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:04
Марциняк не причём.. Он сделал то, что должен был сделать.. Просмотр на Вар был не нужен, т.к. исправить эту ошибку бокового было нельзя.. Ну, а с Авейру и так всё понятно.. Все помнят..
eleven LC
eleven LC ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
Так я практически это и написал,да судья ошибся когда свистнул оффсайд
Но после свистка игроки Реала просто встали на месте,тем самым позволив Баварии без сопротивления забить гол!
Судья зря свистел,без свистка игроки Реала и Лунин не бросили бы играть !
Реал был сильнее,кто смотрел матч тот знает!
pomor45
pomor45 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:48
Все сморят матч, но видит каждый своё. Это тоже относится к прелестям футбола. Вообще, футбол такая игра, если верить знатокам, прелесть которой заключается в её недостатках. Именно поэтому, по их мнению, их ни в коем случае нельзя устранять - прелесть пропадёт. Футбол породили англичане. Они создали её по образу и подобию своему. Приложили гигантские усилия, чтобы распространить её по всему миру, рассчитывая, тем самым укоренить в мире свою ментальность. Во многом удалось. Какую? Судить каждому.
pomor45
pomor45 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:40
Со слов Томаса, он играл несколько лет назад.
pomor45
pomor45
вчера в 20:32
Прав, пожалуй, Тухель. Футбол нечестная игра, а что удивляться, если она создана англичанами.
cska1948
cska1948 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:30
Archivo VAR опубликовал разбор момента на 113-й минуте ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1).

Эксперты вычислили, что Нуссаир Мазрауи не был в офсайде, когда Йозуа Киммих делал заброс.

Таким образом, боковой судья ошибся, зафиксировав положение вне игры, а главный арбитр Шимон Марциняк ошибочно своим свистком остановил игру и не дал мюнхенцам завершить атаку.

После этого ассистенты VAR не имели права вмешиваться в спорный момент.
Elliada_
Elliada_ ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:29
А разве Мадрид и Бавария играли в промежутке между этими встречами?
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
Здесь, в Мадриде, подобное часто происходит. Я испытал это несколько лет назад.....
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Раз в несколько лет - это часто?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:55
Раньше все говорили, что у Реала нагретые шары при жеребьёвках плей-щфф Лиги Чемпионов. Прям утверждали и пеной давились, что всё видели.
Потом Реалу регулярно стали выпадать все самые сильные клубы на пути в плей-офф, что ни матч, то досрочный финал. Так было и в этот раз. И эти люди быстро переобулись из "Перес купил жеребьёвку" в "Перес купил судей".
При этом громче всех кричат те, у кого на судьбе грешки в виде Эврёбе, Чакыра и доказанного подкупа Негрейры; а также представители другого штаба, у которого на скамейке запасных сидит ещё один полноценный состав, который может сам по себе АПЛ выиграть, потратили более миллиарда долларов, скупили всех и вся, прежде чем смочь выиграть Лигу Чемпионов. Но при этом взлетели в небеса, стали "лучшим клубом мира" себя называть, не иначе. Говорили даже, что во вселенной всех победили.

Каких-то явных грехов в этот раз я не увидел.
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:29
К чему это всё, Томас? Все знают, что Мадриду помогают арбитры. Когда играешь с ними, ты играешь в меньшинстве. Мадрид насколько оборзел, что не скрывает факт помощи арбитров. Недавно Марсело заявил, что голы против Баварии были забиты с офсайда, Роналду заявлял в покупке ЗМ для Модрича. К тому же, Реал единственный клуб, который не прессует УЕФА из-за Суперлиги.
ABir
ABir
вчера в 19:29
Это точно, в Мадриде почти всегда проигрывают соперники Реала.
pte67nz57gtc
pte67nz57gtc
вчера в 19:25
Реал команда давит своим вниманием, даже судьи иногда теряют голову!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:15
Хватит ныть!! Примите пораженее достойно как мужчины!! Реал уделал вас по полной. Роналду вам тогда пять мечей забил⚽⚽⚽⚽⚽ да не сколько из офсайда но остальные чистые и пользу Баврии тогда были тоже ошибки.
shur
shur
вчера в 19:11
...мы все,безусловно, боготворим футбол, за натиск, усердие, технику
.........ну никак за автобус, который встал и не знает как ему добраться до остановки!!! Мюллер- офигительный игрок, боец, но
дело сделано!
allemz
allemz ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
В каком месте был офсайд? Мяч отскочил от Менди после передачи, это известный факт
Вы либо матч не смотрели, либо же 2+2 сложить не в состоянии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:01
Вопрос у них к действиям арбитров, что бокового, что главного. В чем то баварцы правы, правила и трактовки должны быть одинаковыми.
Но сути не меняет, Реал был сильнее по игре.
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