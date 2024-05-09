«В Мадриде подобное часто происходит». Мюллер — о судействе в матче ЛЧ

Нападающий «Баварии» остался недоволен судейством в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:2). Речь идет об отмене гола в компенсированное время.

Марциняк не смотрел видео. Он от этого отказался. Это очень подозрительно – свистеть так быстро в подобной ситуации.

Здесь, в Мадриде, подобное часто происходит. Я испытал это несколько лет назад, когда Криштиану Роналду забил два гола.