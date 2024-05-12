«Чайка» предложила судьям матча Второй лиги пройти проверку на полиграфе

«Чайка» выступила с заявлением после матча с «Челябинском» (0:5).

О странных судейских процессах, происходящих во Второй лиге А «Золото», невозможно молчать.

Считаем важным донести до всей футбольной общественности – болельщиков, журналистов, блогеров, тренеров, специалистов – факты странных судейских процессов, происходящих во Второй лиге А «Золото».

В матче 13-го тура «Челябинск» – «Чайка» судья встречи Ярослав Хромей на 36-й минуте показал вторую желтую карточку Святославу Кожедубу, оставив «Чайку» в меньшинстве. Перед этим эпизодом защитник «Челябинска» в попытке отобрать мяч у Кожедуба сфолил, но Хромей проигнорировал нарушение правил. А когда Святослав просто спросил у лайнсмена: «Сколько можно?» – сразу же достал вторую жёлтую, тем самым сломав игру.

Все специалисты в один голос признают, что реформа Второй лиги в целом и турнир в «золоте» в частности пошли на благо российскому футболу. Возросла конкуренция, матчи стали зрелищными и непредсказуемыми с точки зрения спортивного результата, появилось много ярких футболистов, вырос уровень спортивной борьбы. А вот вырос ли уровень судейства в лиге – большой вопрос. Мы много говорим о прогрессе нашего футбола, с удовольствием следим за развязкой в чемпионской гонке в Премьер-Лиге, но не обращаем внимания на процессы, которые имеют место во Второй лиге, где результат зачастую по-прежнему решается не на футбольном поле, а в судейской комнате. Мы категорически против этого. Сегодня от Хромея пострадала «Чайка», завтра это будет другой клуб. Эту систему нужно искоренять. Назначать более компетентных арбитров на важные матчи, внедрять VAR и прочее, но однозначно пора что-то предпринимать, иначе все реформы окажутся пшиком.