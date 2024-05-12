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«Чайка» предложила судьям матча Второй лиги пройти проверку на полиграфе

вчера, 22:13
ЧелябинскЛоготип футбольный клуб Челябинск5 : 0Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)ЧайкаМатч завершен

«Чайка» выступила с заявлением после матча с «Челябинском» (0:5).

О странных судейских процессах, происходящих во Второй лиге А «Золото», невозможно молчать.

Считаем важным донести до всей футбольной общественности – болельщиков, журналистов, блогеров, тренеров, специалистов – факты странных судейских процессов, происходящих во Второй лиге А «Золото».

В матче 13-го тура «Челябинск» – «Чайка» судья встречи Ярослав Хромей на 36-й минуте показал вторую желтую карточку Святославу Кожедубу, оставив «Чайку» в меньшинстве. Перед этим эпизодом защитник «Челябинска» в попытке отобрать мяч у Кожедуба сфолил, но Хромей проигнорировал нарушение правил. А когда Святослав просто спросил у лайнсмена: «Сколько можно?» – сразу же достал вторую жёлтую, тем самым сломав игру.

Все специалисты в один голос признают, что реформа Второй лиги в целом и турнир в «золоте» в частности пошли на благо российскому футболу. Возросла конкуренция, матчи стали зрелищными и непредсказуемыми с точки зрения спортивного результата, появилось много ярких футболистов, вырос уровень спортивной борьбы. А вот вырос ли уровень судейства в лиге – большой вопрос. Мы много говорим о прогрессе нашего футбола, с удовольствием следим за развязкой в чемпионской гонке в Премьер-Лиге, но не обращаем внимания на процессы, которые имеют место во Второй лиге, где результат зачастую по-прежнему решается не на футбольном поле, а в судейской комнате. Мы категорически против этого. Сегодня от Хромея пострадала «Чайка», завтра это будет другой клуб. Эту систему нужно искоренять. Назначать более компетентных арбитров на важные матчи, внедрять VAR и прочее, но однозначно пора что-то предпринимать, иначе все реформы окажутся пшиком.

Борьба за призовую тройку в «золоте» выходит в критическую фазу, и такие ошибки, какие допустил арбитр Хромей, неприемлемы. Мы не знаем, чем руководствовался судья, удаляя футболиста на 36-й минуте при равной игре команд. Давайте теперь всех за разговоры выгонять с поля! И если он и его помощники честны перед футболом, ФК «Чайка» предлагает всей бригаде пройти проверку на полиграфе. Мы же, в свою очередь, обратимся в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением решений Ярослава Хромея в ключевых моментах, повлиявших на итог встречи матча «Челябинск» – «Чайка».

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Все комментарии
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 08:31
Эта та "Чайка", которая в открытую и безнаказанно договорняки катала? Молчали бы уж
6pfv8mp25jz8
6pfv8mp25jz8
сегодня в 04:55
При 0-5 сетовать на судейский произвол как-то неприлично.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:18, ред.
Бла-бла-бла-бла ( можно десять раз повторить, а не четыре ). Хотелось бы обиженным и оскорблённым из этой команды задать один вопрос, а именно: какого чёрта вы пропустили пять мячей. И в меньшинстве, бывает, удерживают ничью, а в некоторых случаях и побеждают, а вы что, "обиделись" на решение арбитра и потому проиграли с крупным счётом ?
Представили на суд общественности одну гипотетическую ошибку арбитра, а петицию написали такую, что ей бы позавидовали запорожцы на известной картине И.Е.Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
Вот оно как , оказывается - "Не всё то "Золото", что блестит"...)
Интерес
Интерес
вчера в 22:58
Судьи предложили долбануть этим полиграфом по башке обнаглевшей птице.Полиграф Полиграфыч уже согласился,и его поддержал клуб "Челябинск".
adekvat
adekvat
вчера в 22:40
Ждем продолжения, или замнут все.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:29
А ведь это просто позор
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:28
А почему бы не руководство Лиги
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:26
Вторая лига тёмный лес
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:24
Как же все сложно
258taxrghhdr
258taxrghhdr
вчера в 22:22
Обвинения видимо не безосновательны
Гость
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