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ЭСК поддержала решения арбитров матчей «Спартака» и «Зенита» в 27-м туре

вчера, 20:18

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Спартака» и «Факела» по матчам 27-го тура РПЛ.

«Пари НН» – «Спартак» (Москва)

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Пари НН» на 91-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 91-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» № 10 Александр Трошечкин в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Спартак» № 23 Никитой Черновым в собственной штрафной площади не нарушал правила игры, так как оба игрока боролись за мяч, движение игрока обороны было направлено на стремление сыграть в мяч, а не в игрока соперника, между ними произошел контакт по инерции тело в тело, который, по мнению всех членов комиссии, не был очевидно наказуемым и является частью футбола.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данном игровом эпизоде.

«Факел» (Воронеж) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Зенита» на 64-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 64-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за позицию игрока обороняющейся команды «Зенит» № 15 Вячеслава Караваева с игроком атакующей команды «Факел» № 47 Сергеем Божиным в собственной штрафной площади оба игрока использовали руки, придерживая друг друга.

В связи с тем, что в подобных единоборствах с обоюдными задержками игроков судьям дана рекомендация продолжать игру, комиссия единогласно поддерживает это решение судьи и решение ВАР не вмешиваться в данном игровом эпизоде.

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lotsman
lotsman
вчера в 21:58
Обоюдная игра не наказуема.)
zekhn6w2b8ws
zekhn6w2b8ws
вчера в 20:20
Результаты уже никто не отменит,а разбираться ещё долго можно
Гость
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