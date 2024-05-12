Ганчаренко: «Казарцев украл у нас пенальти»

Главный тренер «Урала» прокомментировал матч 28-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

Хотелось бы что‑то футбольное прокомментировать. Много было борьбы, мало моментов. В целом мы контролировали игру, с давлением справились. Хотя соперник давил на нас стандартами. У нас всегда есть какой‑то план. Но есть и борьба за выживание. Поэтому выбираем более простые решения в передачах по ходу игры. Отмечу решение Василия Казарцева. Он украл у нас пенальти.