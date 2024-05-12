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Ганчаренко: «Казарцев украл у нас пенальти»

вчера, 21:39
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал матч 28-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

Хотелось бы что‑то футбольное прокомментировать. Много было борьбы, мало моментов. В целом мы контролировали игру, с давлением справились. Хотя соперник давил на нас стандартами. У нас всегда есть какой‑то план. Но есть и борьба за выживание. Поэтому выбираем более простые решения в передачах по ходу игры. Отмечу решение Василия Казарцева. Он украл у нас пенальти.

Мы живём от игры к игре. Думаем об «Оренбурге», о ЦСКА пока нет. Пока хотим восстановиться.

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Все комментарии
t49e8kf4ft7s
t49e8kf4ft7s
сегодня в 04:58
Тут каждая судейская ошибка резко меняет судьбу команды.
Интерес
Интерес
вчера в 22:40
У-у-у,ворюга! А ты,Витя,украл у меня надежду,что хоть в среднем клубе проявишь свои способности среднего тренера.Хотя здесь,я думаю,больше вины Иванова,изображающего из себя некоего представителя -внештатного надсмотрщика за тренером.Не его это дело-за мальцом приглядывать и лишать его самостоятельности в принятии решения.Не верю,что они принимаются без его участия.
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:26, ред.
Ганчаренко лукавит, поскольку прекрасно знает что за обвинение судьи в грабеже КДК может по карману хлопнуть, ну а за обвинение в краже только пожурят и пальцем пригрозят - так и живем))
n8tt3rwgaxme
n8tt3rwgaxme
вчера в 22:21
Да ничего, в следующем туре вернёт. Нужно посмотреть на какой матч будет назначен)
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:18
Да все они такие. Одни, по 10мин., времени добавляют, непонятно за что, другие пенальти воруют, третьи пенальти покупают. Словом, идет- повседневная, будничная жизнь...
За адекватность
За адекватность ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:13
Страшное дело...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:06
Играть нужно, с игры забивать, а не надеяться и не клянчить пенальти...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:57
А разве ВАР у Казарцев не было? Позвали бы и он бы назначил, если там что то было. Я лично не увидел.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:51
Вот зараза! Вернуть срочно
Futurista
Futurista
вчера в 21:46
Пенальти и мешок картошки...
fdxuvyd69a3p
fdxuvyd69a3p
вчера в 21:42
В такие моменты судьи должны работать лучше!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:42
судья продажный вор - (с)ганчаренко
Гость
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