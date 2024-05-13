Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Челси» не хотят увольнять Почеттино

вчера, 08:50

В «Челси» считают, что главный тренер Маурисио Почеттино должен остаться.

В клубе убеждены, что плохие результаты команды в первой половине сезоне связаны с травмами и молодым составом.

К завершению чемпионата «синие» сумели добраться до 7-го места.

Контракт с Почеттино рассчитан до лета 2025 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФранк может заменить Тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 12:32
СлухиПомощник Клоппа может возглавить «РБ Зальцбург»
Сегодня, 12:22
Слухи«Бавария» может оставить Тухеля ещё на сезон
Сегодня, 11:55
СлухиГлавный тренер «Аль-Иттихада» будет уволен
Сегодня, 11:41
СлухиБывший тренер «Краснодара» Ивич может возглавить турецкий топ-клуб
Вчера, 22:14
«Кристал Пэлас» готов отпустить Глазнера в «Баварию» за 100 миллионов
Вчера, 14:45
Сортировать
Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 09:44
Не не не, ПоттерАут - это должно было быть. При нём команда вообще катилась в пропасть.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:43, ред.
Адекватное решение. Мы стали забывать, что даже полный сезон это не показатель для выводов - потому и контракты выдают на 2-3 года за проект. (По этой причине дико жаль Поттера. Человека выдернули уже когда сезон шел, команда была под совсем другого тренера, сверху за пару месяцев эпидемия травм и пауза на ЧМ. Проходили в ЛЧ, был четкий рисунок игры с такой де реализацией как сейчас. Но со своими "поттераут"ами и "нам нужен ХАРАКТЕР" доканали и дальше с Лемпсом доиграли с лозунгом "лишь бы не вылететь из АПЛ".
Ceверомоpeц
Ceверомоpeц
вчера в 12:42
Пока выполняется условие, при котором Почеттино следует остаться, и не будут хотеть его увольнять.
Вот же новость с января, где уточнялось, что это за условие:
https://www.soccer.ru/news/1369426/pochettino-maurisio-chelsi

Согласно отчёту из реального источника, Боэли "пытался купить" место, квалифицирующее в ЛЧ, но в контракте были прописаны еврокубки, которых нынче несколько, в качестве "ощутимого прогресса после финиша на 12 месте в прошлом сезоне".
John 5mith
John 5mith
вчера в 11:41
Так и хочется дописать заголовок "В «Челси» не хотят увольнять Почеттино
несмотря на требования специалистов из каментов Соккер.ру"
tngk8jhgqdyp
tngk8jhgqdyp
вчера в 09:30
Время покажет правильность такого решения
7uxfx84jfbxz
7uxfx84jfbxz
вчера в 08:56
Просто очень дорого его просто так уволить с выплатой компенсации.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 