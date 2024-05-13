В «Челси» не хотят увольнять Почеттино

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вчера, 08:50

В «Челси» считают, что главный тренер должен остаться.

В клубе убеждены, что плохие результаты команды в первой половине сезоне связаны с травмами и молодым составом.

К завершению чемпионата «синие» сумели добраться до 7-го места.

Контракт с Почеттино рассчитан до лета 2025 года.