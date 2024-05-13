В «Челси» не хотят увольнять Почеттино

В «Челси» считают, что главный тренер Маурисио Почеттино должен остаться.
В клубе убеждены, что плохие результаты команды в первой половине сезоне связаны с травмами и молодым составом.
К завершению чемпионата «синие» сумели добраться до 7-го места.
Контракт с Почеттино рассчитан до лета 2025 года.
Вот же новость с января, где уточнялось, что это за условие:
https://www.soccer.ru/news/1369426/pochettino-maurisio-chelsi
Согласно отчёту из реального источника, Боэли "пытался купить" место, квалифицирующее в ЛЧ, но в контракте были прописаны еврокубки, которых нынче несколько, в качестве "ощутимого прогресса после финиша на 12 месте в прошлом сезоне".
Вот же новость с января, где уточнялось, что это за условие:
https://www.soccer.ru/news/1369426/pochettino-maurisio-chelsi
Согласно отчёту из реального источника, Боэли "пытался купить" место, квалифицирующее в ЛЧ, но в контракте были прописаны еврокубки, которых нынче несколько, в качестве "ощутимого прогресса после финиша на 12 месте в прошлом сезоне".