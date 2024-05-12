Флик возглавит «Баварию» в новом сезоне

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вчера, 10:32

Немецкий специалист всё ближе к назначению на должность главного тренера «Баварии». Мюнхенцы уже предложили 59-летнему Флику контракт до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, кто войдёт в тренерский штаб немца.