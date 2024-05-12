Флик возглавит «Баварию» в новом сезоне

Немецкий специалист Ханс-Диттер Флик всё ближе к назначению на должность главного тренера «Баварии». Мюнхенцы уже предложили 59-летнему Флику контракт до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, кто войдёт в тренерский штаб немца.
Немецкий специалист Ханс-Диттер Флик всё ближе к назначению на должность главного тренера «Баварии». Мюнхенцы уже предложили 59-летнему Флику контракт до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, кто войдёт в тренерский штаб немца.
Какую руководству надо менять, если их только что назначили?
Какую руководству надо менять, если их только что назначили?
игроки его знают.
некоторые конечно, не рады))
им придется выбрать - подчинится требованиям тренера
или уйти.
игроки его знают.
некоторые конечно, не рады))
им придется выбрать - подчинится требованиям тренера
или уйти.