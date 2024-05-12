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Флик возглавит «Баварию» в новом сезоне

вчера, 10:32

Немецкий специалист Ханс-Диттер Флик всё ближе к назначению на должность главного тренера «Баварии». Мюнхенцы уже предложили 59-летнему Флику контракт до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, кто войдёт в тренерский штаб немца.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 17:24
Короче, им нужен сказочник.. А-ха-ха-ха.. 😀
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 16:42
Ганс Кристиан Андерсен?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:06
Все забывают что, когда Флик взял ЛЧ с Баварией, Тухель также мог сделать ПСЖ чемпионами в том урезанном формате из-за ковида. Потом ТТ с Челси победил, выбив Реал и МС. Мог повторить, если бы не внезапные санкции.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:31
Это правильное решение.. Немцами должен руководить Ганс.. ☝️
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:06
Почётный тренер Баварии. Это наилучший вариант из возможных для Баварии.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 13:31
С Фликом Харри Кейн может осуществит свою мечту - выиграть ЛЧ . Флик с Баварией уже выигрывал ЛЧ .
Рой Макай
Рой Макай ответ BAYERN19000 (раскрыть)
вчера в 13:06
Гончаренко или Игнашевич
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 13:04
Вы вообще за Баварией следите? Руководству после увольнение Кана и Салихамиджича уже новые люди занимают, вы предлагаете уволить их тоже?
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:02
А кто должен был нужен? Зидан или Моуринью которые не знают немецкого?
BAYERN19000
BAYERN19000 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 13:01
Флика никто не уволнял.
Какую руководству надо менять, если их только что назначили?
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 12:55
В данной ситуации у Баварии нет выбора. Флику будет достаточно победить в конкуренции с Алонсо, после этого провального сезона в Бундеслиге. Удачи.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:36
Не тот тренер который нужен
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:30
Потом опять уволят.)) Руководство менять надо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:57
Флик лучший вариант из возможных.
игроки его знают.
некоторые конечно, не рады))
им придется выбрать - подчинится требованиям тренера
или уйти.
не совсем
не совсем
вчера в 11:39
Судя по всему это лучшее, что могло произойти с Баварией. Поглядим.
Mi6
Mi6
вчера в 11:34
Да там сначала всё руководство нужно сменить
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:30, ред.
Это очень хорошая новость. Флик на данный момент это самый оптимальный вариант для "Баварии", он хоть ещё и не дал официального согласия, но думаю он вряд ли откажется, так как он сейчас без работы. К тому же "Бавария" для него - родной клуб, за который он отыграл 6 лет, а впоследствии будучи тренером завоевал вместе с "Баварией" 7 трофеев, в том числе и Кубок ЛЧ. Удачи Хансу-Дитеру на посту главного тренера Великого Клуба!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:33
Посмотрим на его работу. Хуже точно не будет)
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