Флик готов подписать контракт с «Баварией», если клуб выполнит два условия

В пятницу руководство «Баварии» провело встречу с Хансом-Дитером Фликом. На ней обсуждали детали потенциального возвращения немца в клуб. Флик дал согласие возглавить «Баварию» в новом сезоне, если будут выполнены два его условия.
59-летний специалист не хочет быть временным тренером, то есть не будет подписывать контракт на один год. Флик также настаивает, чтобы его помощниками стали Мирослав Клозе и Тони Топалович.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Хансу-Дитеру двухлетний контракт.
Если говорить про нынешнюю Баварию, то почему бы и нет? Тем более кандидатов нет. Флика можно поставить рядом с Хитцфельдом и Хайнкесом.
Если после Ковача Бавария стала мощной командой при Флике, то сейчас не все потеряно.
Если говорить про нынешнюю Баварию, то почему бы и нет? Тем более кандидатов нет. Флика можно поставить рядом с Хитцфельдом и Хайнкесом.
Если после Ковача Бавария стала мощной командой при Флике, то сейчас не все потеряно.
Также Флик говорил, что необходимых игроков ему не покупают и тех кого не надо берут. Флик не влиял на трансферы. Были разногласия с Салихамиджичем у Флика, если не ошибаюсь из-за трансферов. Атмосфера в Баварии была уже токсичной.
Также Флик говорил, что необходимых игроков ему не покупают и тех кого не надо берут. Флик не влиял на трансферы. Были разногласия с Салихамиджичем у Флика, если не ошибаюсь из-за трансферов. Атмосфера в Баварии была уже токсичной.
Я не думаю , что с приходом Флика они вернут прежний уровень и годы 😂
Я не думаю , что с приходом Флика они вернут прежний уровень и годы 😂
Иначе попахивает "времянкой"!)
Иначе попахивает "времянкой"!)