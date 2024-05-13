Флик готов подписать контракт с «Баварией», если клуб выполнит два условия

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вчера, 09:58

В пятницу руководство «Баварии» провело встречу с . На ней обсуждали детали потенциального возвращения немца в клуб. Флик дал согласие возглавить «Баварию» в новом сезоне, если будут выполнены два его условия.

59-летний специалист не хочет быть временным тренером, то есть не будет подписывать контракт на один год. Флик также настаивает, чтобы его помощниками стали Мирослав Клозе и Тони Топалович.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Хансу-Дитеру двухлетний контракт.