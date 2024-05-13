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Флик готов подписать контракт с «Баварией», если клуб выполнит два условия

вчера, 09:58

В пятницу руководство «Баварии» провело встречу с Хансом-Дитером Фликом. На ней обсуждали детали потенциального возвращения немца в клуб. Флик дал согласие возглавить «Баварию» в новом сезоне, если будут выполнены два его условия.

59-летний специалист не хочет быть временным тренером, то есть не будет подписывать контракт на один год. Флик также настаивает, чтобы его помощниками стали Мирослав Клозе и Тони Топалович.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила Хансу-Дитеру двухлетний контракт.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:25
2-8, два восемь, дружище, там каток был при Флике
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 19:25
У Флика гипер атакующий футбол, а защита сейчас Баварии это подошва Ахилеса
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
Вы утверждали, что Бавария выиграла благодаря ковидному сезону, так вот и был мой ответ.
Если говорить про нынешнюю Баварию, то почему бы и нет? Тем более кандидатов нет. Флика можно поставить рядом с Хитцфельдом и Хайнкесом.
Если после Ковача Бавария стала мощной командой при Флике, то сейчас не все потеряно.
Elliada_
Elliada_ ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:38
Причем тут Бавария 2020 года и нынешняя? Я говорю, что сейчас Флик ничего не добьется.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:02
Руководству нужно согласиться с этими условиями и добавить пункт: не станут чемпионами в 2025 году, на выход.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:41
При Флике Бавария действительно была машиной и если бы не терке в верхушке клуба, возможно еще работал бы и рещультаты Баварии были бы куда лучше
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:29
Правильно, пусть соблюдают условия.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Attacante_88 (раскрыть)
вчера в 15:58, ред.
Хороший вопрос. Наверное проблема была в том, что когда пришёл Сане, то такие игроки как Гнабри и Коман устроили бойкот, ведь у Сане была самая большая зарплата в Баварии и они хотели тоже надбавку. Это сказалось на коллективе. В общем ложка дегтя в бочке мёда. Ещё взяли Чупа-Чупса. Хотя могли взять топ нападающего.
Также Флик говорил, что необходимых игроков ему не покупают и тех кого не надо берут. Флик не влиял на трансферы. Были разногласия с Салихамиджичем у Флика, если не ошибаюсь из-за трансферов. Атмосфера в Баварии была уже токсичной.
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 15:06
Что то они мечутся туда сюда
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:03
Флик же начал сдуваться в последнем сезоне в Баварии. Странный интерес руководства)
3ton
3ton ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:02
Тогда игроки Баварии были на пике , а сейчас сдали.
Я не думаю , что с приходом Флика они вернут прежний уровень и годы 😂
Attacante_88
Attacante_88 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 14:18
Ну а в следующем сезоне, что было???
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:39
А игру видели у Баварии? Это была машина которая которая переламывала соперников. Кажется такая Бавария взяла бы ЛЧ в любой сезон.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:24
Если нужен то выполнят
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:16
Элементарные требования, спрос то с него будет!
Иначе попахивает "времянкой"!)
Elliada_
Elliada_
вчера в 11:09
Не думаю, что у него получится. 2020 год был другим из-за ковида. Тогда многое случилось, чего не было ни до, ни после. Например, чемпионство Ливерпуля или ПСЖ в финале ЛЧ. Что Флик достиг после 2020?
34n3r4jhmv9a
34n3r4jhmv9a
вчера в 11:03
Правильно делает, а то турнут через годик ради Клоппа.
adekvat
adekvat
вчера в 10:46
Литр водки и два гуся. Адекватное требование.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:23
Не самое страшное условие
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:14
И чтобы Сане на выход
Гость
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