Бруну Фернандеш может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассматривает возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии.
В лиге заинтересованы в подписании португальского футболиста.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассматривает возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии.
В лиге заинтересованы в подписании португальского футболиста.
Зря в свое время в Сити не перешёл, погнался за бабками, как и сам Спортинг
Зря в свое время в Сити не перешёл, погнался за бабками, как и сам Спортинг