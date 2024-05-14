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Бруну Фернандеш может перейти в клуб из Саудовской Аравии

вчера, 09:48

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассматривает возможность перехода в клуб из Саудовской Аравии.

В лиге заинтересованы в подписании португальского футболиста.

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sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:16
В МЮ никто не прогрессирует....
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:10, ред.
Понять можно, до прихода Роналду в соло тащил, а после вынудили терпеть капризы семерки, Бруну по-настоящему и не поддерживали в команде, а с Антони в команде и яйцеголовым тренером попробуй полюбить успех)))

Зря в свое время в Сити не перешёл, погнался за бабками, как и сам Спортинг
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:42
Заколебался наверное, в МЮ худшая атмосфера во всей Англии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:08
Посмотрим..что будет дальше. Но мало верится что Бруно покинет Юнайтед
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:07
Сильно сдал....Еще и истерит постоянно. Пока он в цене лучше продать
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:51
Вряд ли это случится
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