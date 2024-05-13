Витор Роке не останется в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что нападающий Витор Роке должен быть продан или отдан в аренду.
Главный тренер «сине-гранатовых» Хави не видит в бразильце надёжного футболиста обоймы.
Летом по игроку рассмотрят все предложения.
Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что нападающий Витор Роке должен быть продан или отдан в аренду.
Главный тренер «сине-гранатовых» Хави не видит в бразильце надёжного футболиста обоймы.
Летом по игроку рассмотрят все предложения.
сам Роке тоже должен работать усерднее и ждать шанса,.
но когда во многих матчах Хави не дает парню получит игровое время и
проявить себя.....ну не знаю.
Барса регистрировали Витора весьма загадочно.
за регистрацию их спасла серьезнейшая травма Гави.
и лига позволила зарегистрировать Роке на 80% от зарплаты травмированного Гави.
именно в эти деньги вписали форварда судя по информации Diario Sport.
они же пишт что летом его снова придется как то регистрировать.
Хави просит отправить Витора в аренду.
и купит нового форварда.
коротко, Роке оказался заложником некоторых многоходовок Хави и Деку))))
сам Роке тоже должен работать усерднее и ждать шанса,.
но когда во многих матчах Хави не дает парню получит игровое время и
проявить себя.....ну не знаю.
Барса регистрировали Витора весьма загадочно.
за регистрацию их спасла серьезнейшая травма Гави.
и лига позволила зарегистрировать Роке на 80% от зарплаты травмированного Гави.
именно в эти деньги вписали форварда судя по информации Diario Sport.
они же пишт что летом его снова придется как то регистрировать.
Хави просит отправить Витора в аренду.
и купит нового форварда.
коротко, Роке оказался заложником некоторых многоходовок Хави и Деку))))