Витор Роке не останется в «Барселоне»

1715607161

вчера, 16:32

Спортивный директор «Барселоны» считает, что нападающий должен быть продан или отдан в аренду.

Главный тренер «сине-гранатовых» не видит в бразильце надёжного футболиста обоймы.

Летом по игроку рассмотрят все предложения.