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Витор Роке не останется в «Барселоне»

вчера, 16:32

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что нападающий Витор Роке должен быть продан или отдан в аренду.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави не видит в бразильце надёжного футболиста обоймы.

Летом по игроку рассмотрят все предложения.

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Все комментарии
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 05:54
В аренду в Реал отдайте
Bobon
Bobon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:51, ред.
Гол есть, но сложно судить об его игре за такое количество времени на поле. И, по слухам, Хави был против его перехода. Вроде, как такие напы ему не нравятся. А касательно топ-форварда. Где же его взять, когда денег нет. Лева был топом, но играет все хуже, оно и понятно, возраст. Просто если Хави изначально не нужен был Роке, то зачем его было покупать. Тем более, когда денег вообще нет. Плюс репутационные потери. Теперь многие перспективные игроки из ЛА будут очень серьезно думать, а стоит ли идти в Барсу.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:44
Парню даже шансов особо не давали проявить себя. Продавать его было бы глупо, потраченные средства на трансфер все равно не отбить, а вот в аренду можно отдать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:59
между прочим, агент Витора Роке непростой человек. зовут Андре Кюри.
бывший агент Неймара, и один из влиятельных в Бразилии.
именно Кюри помог Барсе подписать Коутиньо из Ливерпуля)))
Артура Мело из Гремио, интересно. где он сейчас.
и Паулиньо из Китая, помните.
еще Андре посредничал с подписанием Роналдиньо из ПСЖ в Барсу.
хотя тогда не так влиял на рынок.
но близкие деловые отношения с людьми Барсы резко подняли его.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:56
Анчелотти терпеливо работал с Винисиусом в Реале, потратил на его адаптацию два с половиной года. Результат виден.
сам Роке тоже должен работать усерднее и ждать шанса,.
но когда во многих матчах Хави не дает парню получит игровое время и
проявить себя.....ну не знаю.
Барса регистрировали Витора весьма загадочно.
за регистрацию их спасла серьезнейшая травма Гави.
и лига позволила зарегистрировать Роке на 80% от зарплаты травмированного Гави.
именно в эти деньги вписали форварда судя по информации Diario Sport.
они же пишт что летом его снова придется как то регистрировать.
Хави просит отправить Витора в аренду.
и купит нового форварда.
коротко, Роке оказался заложником некоторых многоходовок Хави и Деку))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 20:46
парню 19 лет.. есть и гол за Барселону.
в первом же матче после знаменитого зявления Хави выходя на замену
Роке забил единственный гол Осасуне.
возможно, Хави не нравится его манера игры))
а именно, в касание играет не очень и с мячом расстается неохотно.
против ПСЖ нужно было забивать, но почему то Хави не выпустил Витора.
а так игрок талантливый. здесь больше проблема сам Хави.
он тренер, тренер должен развивать игрока. а он даже не разговаривает с Роке.
каталонец хотел готового топ-форварда, ибо за результат то Хави отвечать.
каждый матч для него был важный.
лучше бы не мешали МанСити заполучит Роке.
в аренду Роке не хочет.
придется Барсе рассмотр.предложения от клубов.
но вряд ли заполучат 20 млн.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:30
Чем продавать , лучше дали бы бразильцу шанс показать себя . Ведь этим летом ожидается продажа Левандовского . Уверен , что у Витора Роке огромный потенциал и лучше бы он раскрылся в Барселоне , чем в другом клубе .
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:19
Деку такой же 73о как Хави и Лапорта.40 000 000 долларов огромные деньги и если продадут максимум 20 млн.Уверен Роке хороший игрок но они не могут оценить и скоро Роке станет звездой.Помню Модрич до Реала хотел в Барсу,и очень желел его увидеть в Барсе,не подписали но мудрый Перес подписал и Модрич доказал,что он один из лучших игроков мира.Я бедолага знал Модрича а эти каталонцы только лапшу вешать знают на ухо Роналду,смешно стало самому.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:09
Барсу в следующем сезоне опять ждёт 0 трофеев и позор Хави.. ☝️
Bobon
Bobon
вчера в 18:50, ред.
Сложно сказать на что способен Роке. Толком и не играл. Так, пару выходов на замену. Но покупать напа, который нафиг не нужен, за 40 лямов в такой экономической ситуации - просто звиздец. И привел его именно Деку. Толи клиенту своего друга помог, толи просто очередной распил. А может и то и другое
dfk3q7a6ctvf
dfk3q7a6ctvf
вчера в 18:37
Хоть как-то разгрузят зарплатную ведомость.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:08
Ну правильно,сколько можно протирать лавку.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:50
...без Авито обойдёмся, в Зенит, в сылку,к бабке не ходи!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:47
уйдет Хави, тогда Роке получит шанс.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:38
Объяву на Авито, и покупатель найдётся ...
shxc8ygp6nux
shxc8ygp6nux
вчера в 16:38
Идёт смена состава а тренер то старый???
Гость
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