Жиру подтвердил, что летом покинет «Милан» и переберётся в МЛС

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вчера, 17:13

Нападающий «Милана» подтвердил, что по окончании сезона покинет итальянский клуб и продолжит карьеру в США .

Я горжусь тем, что сделал здесь, в «Милане». Я проведу свои последние матчи, а затем перейду в МЛС .

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, игрок присоединится к «Лос-Анджелесу».