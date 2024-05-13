Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Жиру подтвердил, что летом покинет «Милан» и переберётся в МЛС

вчера, 17:13

Нападающий «Милана» Оливье Жиру подтвердил, что по окончании сезона покинет итальянский клуб и продолжит карьеру в США.

Я горжусь тем, что сделал здесь, в «Милане». Я проведу свои последние матчи, а затем перейду в МЛС.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, игрок присоединится к «Лос-Анджелесу».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТюкавин может перейти в «Атлетико»
Сегодня, 13:44
ОфициальноВаран покинет «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 13:17
Слухи«Химки» могут подписать Гильерме
Сегодня, 10:52
СлухиБруну Фернандеш может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Сегодня, 09:48
СлухиНачо получил предложения от клубов из МЛС
Сегодня, 08:55
Слухи«Аль-Иттихад» летом намерен подписать тер Штегена
Вчера, 22:57
Сортировать
Все комментарии
stxt8ww36bek
stxt8ww36bek
вчера в 20:46
Ну надо же, а клялся и божился, что не покинет Милан.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:22
Странный выбор . Неужели Лос-Анжелес предложил ему больше денег , чем Аль-Наср или Аль-Хиляль . Не верится . Миллионы лишними не бывают .
112910415
112910415
вчера в 20:16
он будет там крут !
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:21
Добротный игрок, заслужил американскую пенсию...
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:15
Ну это таки да! Возраст не щадит никого
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:50
Он и там будет одним из лучших !
dakny6ja37nq
dakny6ja37nq
вчера в 18:17
Пора уже салату на пенсию
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:05
Ему уже давно пора гвоздик забить
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:38
...понятное дело, но Я к тому что уход за океан, к арабам это уже
не на слуху, это конец интереса к игроку, не наш привычный европейский уровень, печалька...!!!
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
Не ну там шпала такая что может сам заставить чистить!
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:23
...в Барсу -2, Бускетсу бутсы чистить!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:16
Пора по ходу! В МЛС еще попылит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:15
В Милане был полезен, но время пришло
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 