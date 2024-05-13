Жиру подтвердил, что летом покинет «Милан» и переберётся в МЛС

Нападающий «Милана» Оливье Жиру подтвердил, что по окончании сезона покинет итальянский клуб и продолжит карьеру в США.
Я горжусь тем, что сделал здесь, в «Милане». Я проведу свои последние матчи, а затем перейду в МЛС.
По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, игрок присоединится к «Лос-Анджелесу».
не на слуху, это конец интереса к игроку, не наш привычный европейский уровень, печалька...!!!
не на слуху, это конец интереса к игроку, не наш привычный европейский уровень, печалька...!!!