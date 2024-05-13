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«Аль-Иттихад» летом намерен подписать тер Штегена

вчера, 22:57

«Аль-Иттихад» собирается подписать вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

По информации источника, спортивный директор клуба из Джидды Рамон Планес, который хорошо знает немецкого голкипера со времён работы в каталонской команде, не сомневается в том, что он является идеальным кандидатом на позицию первого номера. Однако провернуть трансфер может оказаться сложно.

Футболист в августе 2023-го продлил контракт с «сине-гранатовыми» до 2028 года, и его намерение состоит в том, чтобы продолжать выступать за «Барсу».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:43
Барселона может хорошо заработать на этом трансфере.
shur
shur ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 23:35
...естественно!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:03
Хорошие бабки на бочку - и забирайте.. Лапорта.. 🤭
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:59
Этот переход не состоится,он останется в Барсе !
Гость
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