«Аль-Иттихад» летом намерен подписать тер Штегена

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вчера, 22:57

«Аль-Иттихад» собирается подписать вратаря «Барселоны» .

По информации источника, спортивный директор клуба из Джидды , который хорошо знает немецкого голкипера со времён работы в каталонской команде, не сомневается в том, что он является идеальным кандидатом на позицию первого номера. Однако провернуть трансфер может оказаться сложно.

Футболист в августе 2023-го продлил контракт с «сине-гранатовыми» до 2028 года, и его намерение состоит в том, чтобы продолжать выступать за «Барсу».