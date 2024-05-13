Хави Симонс готов перейти в «Барселону»

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вчера, 12:40

Полузащитник ПСЖ , находящийся в аренде в «РБ Лейпциг», и сборной Нидерландов в ближайшее время объявит руководству парижанам о том, что хочет подписать арендное соглашение с «Барселоной». 21-летний игрок считает, что нужно сделать следующий шаг в карьере, и, зная об интересе «сине-гранатовых», собирается сделать всё возможное, чтобы вернуться в родной клуб.