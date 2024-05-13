Хави Симонс готов перейти в «Барселону»

Полузащитник ПСЖ, находящийся в аренде в «РБ Лейпциг», и сборной Нидерландов Хави Симонс в ближайшее время объявит руководству парижанам о том, что хочет подписать арендное соглашение с «Барселоной». 21-летний игрок считает, что нужно сделать следующий шаг в карьере, и, зная об интересе «сине-гранатовых», собирается сделать всё возможное, чтобы вернуться в родной клуб.
Ранее сообщалось, что Симонс не будет играть за ПСЖ.
2. Псж поменял стратегию клуба, они создают молодой амбициозный клуб на долгие годы, и Симонс идеально подходит под это направление. А если он нужен шейхам, то не за какие деньги они его не отпустят, только по истечении контракта, как это случилось с Мбапе
2. Псж поменял стратегию клуба, они создают молодой амбициозный клуб на долгие годы, и Симонс идеально подходит под это направление. А если он нужен шейхам, то не за какие деньги они его не отпустят, только по истечении контракта, как это случилось с Мбапе