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Хави Симонс готов перейти в «Барселону»

вчера, 12:40

Полузащитник ПСЖ, находящийся в аренде в «РБ Лейпциг», и сборной Нидерландов Хави Симонс в ближайшее время объявит руководству парижанам о том, что хочет подписать арендное соглашение с «Барселоной». 21-летний игрок считает, что нужно сделать следующий шаг в карьере, и, зная об интересе «сине-гранатовых», собирается сделать всё возможное, чтобы вернуться в родной клуб.

Ранее сообщалось, что Симонс не будет играть за ПСЖ.

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:34
Сколько лет предвкушали когда этот мега талант присоединится к основе Барсы. А он ушел в ПСЖ. Теперь уже обратно хочется?
3ton
3ton
вчера в 15:01
Как он уходил из Барселоны , то пусть не возвращается.
Если даже на скамейке не может выиграть конкуренцию в ПСЖ , то зачем он Барселоне
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:53
Хави Симонс бы усилил Барсу. Хорошо, если удастся вернуть его. Надеюсь, клубы договорятся об аренде.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:19
1. У Барсы не хватит денег чтобы выкупить его
2. Псж поменял стратегию клуба, они создают молодой амбициозный клуб на долгие годы, и Симонс идеально подходит под это направление. А если он нужен шейхам, то не за какие деньги они его не отпустят, только по истечении контракта, как это случилось с Мбапе
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57
Правильно. Валить надо из Парижа. Барса - хороший вариант
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:53
Там он будет звездой
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:48
У него нет шансов заиграть в ПСЖ
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:46
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 12:44
    Барселона это хороший клуб для поддержания формы
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