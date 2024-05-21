Президент Франции хочет попросить Переса отпустить Мбаппе на Олимпиаду

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вчера, 13:59

Сегодня в Елисейском дворце запланирован обед, посвящённый 120-летию создания ФИФА (она была основана 21 мая 1904 года).

На мероприятии будут присутствовать представители семи федераций (Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии), подписавших акт о создании международной футбольной организации. На обед приглашены и другие гости, в том числе президент мадридского «Реала» .