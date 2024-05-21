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Президент Франции хочет попросить Переса отпустить Мбаппе на Олимпиаду

вчера, 13:59

Сегодня в Елисейском дворце запланирован обед, посвящённый 120-летию создания ФИФА (она была основана 21 мая 1904 года).

На мероприятии будут присутствовать представители семи федераций (Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии), подписавших акт о создании международной футбольной организации. На обед приглашены и другие гости, в том числе президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

По информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется этим событием, чтобы лично поговорить с Пересом о разрешении нападающему Килиану Мбаппе и другим французским футболистам принять участие в Олимпийских играх в Париже. Форвард летом покинет ПСЖ, наиболее вероятным местом продолжения карьеры называется именно испанская команда.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:09
Так вот от откуда у него такой нос
альсато
альсато
вчера в 17:23
То, что хочет МАКРОН..никого не...бет!))))
adekvat
adekvat
вчера в 16:53
Этот Макарон вегзде свой нос сует, что за человек.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:30
А если Перес не отпустит, то что? Выразит озабоченность? Или мелками на асфальте порисует?
Futurista
Futurista
вчера в 15:11
Вот вот, макрон, займись футболом...и не лезь больше никуда...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:03
Макрон какой-то наивный дурачок.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 14:39
Я думаю, Перес плюнет на трусоватого гея со старушонкой и будет прав)

Ему на самом деле нужен не Мбаппе на Олимпиаде, а висты для своей предвыборной компании.

Лучше бы их на политическом поле зарабатывал, жалкий.
lotsman
lotsman
вчера в 14:33
Мало ли что Макрон хочет, а Реал против.)
nve9wda283xj
nve9wda283xj
вчера в 14:24
Слишком дорого может обойтись это Реалу, вдруг травма? Не поведется.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:12
А будет ли Олимпиада?
Вещий
Вещий
вчера в 14:01
Перес наверняка его отпустит, но должок за Макроном будет огромным....6)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:01
Когда нет других важных государственных дел..
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