Сегодня в Елисейском дворце запланирован обед, посвящённый 120-летию создания ФИФА (она была основана 21 мая 1904 года).
На мероприятии будут присутствовать представители семи федераций (Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии), подписавших акт о создании международной футбольной организации. На обед приглашены и другие гости, в том числе президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.
По информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется этим событием, чтобы лично поговорить с Пересом о разрешении нападающему Килиану Мбаппе и другим французским футболистам принять участие в Олимпийских играх в Париже. Форвард летом покинет ПСЖ, наиболее вероятным местом продолжения карьеры называется именно испанская команда.
Ему на самом деле нужен не Мбаппе на Олимпиаде, а висты для своей предвыборной компании.
Лучше бы их на политическом поле зарабатывал, жалкий.
Ему на самом деле нужен не Мбаппе на Олимпиаде, а висты для своей предвыборной компании.
Лучше бы их на политическом поле зарабатывал, жалкий.