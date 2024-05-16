Решения Нагельсманна вызвали споры. Финалисты Лиги чемпионов не сыграют на Евро-2024

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вчера, 19:09

Юлиан обожает такие провокации.

В заявке не будет Матса Хуммельса

Чемпион мира выступал за сборную Германии с перерывами 14 лет. Центральный защитник «Боруссии» находится в роскошной форме. Он герой полуфиналов Лиги чемпионов. Возраст на краткосрочном турнире значения не имеет. Хуммельс играл против команды Австрии в ноябре. Но звёздного защитника нет в заявке Германии на домашний турнир. Понятно, что основной парой центральных Нагельсманн считает Та и Рюдигера. Они представляют финалистов еврокубков «Байер» и «Реал» соответственно.

Выбор хороший, но опытный Хуммельс мог бы пригодиться в раздевалке национальной команды, ведь не все немцы играли на ЧМ -2014. Ветерана Мюллера включили в расширенную заявку, хотя Томас вряд ли будет в железной основе, Мусиала и Вирц являются логичными вариантами на позициях инсайдов. Матса стоило включить в список, где нашлось место защитнику «Боруссии» из Дортмунда Шлоттербеку. Понимаем, как Нагельсманн будет защищать своё решение. Он пригласил парочку игроков, способных закрыть несколько позиций в обороне.

Шлоттербек может работать не только в центре, но и на фланге. Но разве Хуммельс настолько плох, чтобы променять его на менее опытных игроков? Болельщики удивлены, ведь чемпионат Европы стартует менее чем через месяц, то есть нынешняя форма футболистов важна. Хуммельс в ударе. И хотя Нагельсманн не относился к нему с особым уважением, ведь не пригласил на последние поединки сборной Германии, в решающий момент в Лиге чемпионов чемпион мира доказал собственный класс.

Обидно, что даже в расширенном списке, который сократят на четыре фамилии, нет места ветерану. А Хуммельс хотел сыграть на домашнем Евро. Нагельсманн общался с Матсом, тренер пытался объяснить защитнику своё решение. Хуммельс очень разочарован. От этой истории попахивает классическим подходом Юлиана. Тренер лишь на год старше, чем футболист. И всегда обожал «ставить на место» погодков по возрасту, подчёркивая свое право «казнить и миловать». Такой у Нагельсманна вредный характер.

Нагельсманн выбрал свою основу

У Юлиана есть сомнения по поводу центрального нападающего, второго центрального хавбека и вратаря. Но лишь из-за конкуренции и некоторых особенностей игроков в ориентировочной основе команды. В заявке четыре голкипера, один останется зрителем. А выбирать придётся между Нойером и тер Штегеном. Напоминает ситуацию Кана и Леманна из прошлого. Нагельсманну важно сделать так, чтобы второй голкипер не испортил атмосферу в раздевалке и на тренировках. Мануэль и Марк-Андре не друзья и даже не приятели.

Хавбек Киммих в расширенном составе сборной Германии указан как защитник. Сборная Германии удочерит идею перевода Йозуа на знакомый ему правый фланг. Никого сильнее на этой позиции у немцев нет. Слева появился Миттельштедт из «Штутгарта». Хороший подарок национальной команде, ведь до этого Нагельсманну хватило дури поставить туда Хаверца. Копирование стиля «Арсенала» с Зинченко, но Кай другой по формату универсальный полузащитник, поэтому надежнее работать с человеком, который умеет играть на краю поля.

Также важнейшую роль будет играть Кроос. Тони убедили вернуться в сборную, где его напарником может стать простенький, но послушный полузащитник Андрих из «Байера». Поскольку команды Тони и Роберта невероятно успешные, из финалов еврокубков, то при поддержке наглого капитана Гюндогана, которого вряд ли сломали свежие неудачи «Барселоны», немцы получат классную тройку в центре. Возможно, в обороне хавбеки будут не лучшими на турнире – добавят работы Рюдигеру и Та, но с мячом такая команда должна играть четко.

Хозяев Евро волнует атака и скамейка

У Франции и Англии даже второй состав невероятно мощный. А если говорим о команде Дешама, то даже третий по счёту выбор мог бы претендовать на выход в плей-офф Евро, у французов неприлично много сильных футболистов. У испанцев много талантов, особенно если ключевые футболисты не в лазарете. У Германии не настолько глубокая заявка по классу игроков. И особенно сильно переживают из-за атаки.

Вирц из «Байера» и Мусиала из «Баварии» в представлениях не нуждаются, но им по 21 году. Когда строишь атаку на двух юных футболистах, а в центре нападения неоднозначный на острие Хаверц, то есть повод для переживаний. Хорошо было во времена Мирослава Клозе. У немцев был идеальный центральный нападающий. Сейчас есть Фюллькруг, но выход в финал Лиги чемпионов не сделал из него нового Клозе.

Запасные варианты на флангах, вроде Сане из «Баварии», не отвечают задаче выиграть чемпионат. После всех осечек от Германии ждут успеха в родных стенах. Если представить, что у стартового состава Нагельсманна всё получается, то проблем мало. Там футболисты из «Баварии», «Реала» и «Байера». А на замену могут появиться ребята из успешных «Боруссии» Д, «Лейпцига» или «Штутгарта».

Теоретически даже ветеран Гросс, если хавбек «Брайтона» с отличным пасом попадёт в окончательную заявку, может изменить судьбу важного матча выходом на замену. Но всё-таки не хватает Хуммельса, Горецки и Брандта в хорошей форме. Причём Нагельсманн не может толком объяснить отказ от двух финалистов Лиги чемпионов. Похоже, молодой наставник побаивался футболистов с авторитетом.

Особенно если надо усадить игрока с характером на скамейку. Даже для Томаса Мюллера исключение тренер сделал не сразу. Юлиан привычно ставит эго выше командных интересов, в «Баварии» доигрался до увольнения. Сразу говорили, что характер Юлиана повлияет, как капризы Тедеско влияют на судьбу Бельгии. Здоровый голкипер Куртуа из-за разногласий с Доменико не сыграет на Евро-2024.