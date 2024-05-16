Канте сыграет на Евро-2024. Стал известен состав сборной Франции на турнир

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сформировал состав на Евро-2024.
В него вошли 25 футболистов.
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Джонатан Клаусс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибрагима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал Мадрид»), Бенджамин Павар («Интер», Милан), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Юсуф Фофана («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал Мадрид»), Уоррен Заир-Эмери. (ПСЖ)
Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле (ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам («Интер»).
Дешама уже пора менять
Дешама уже пора менять