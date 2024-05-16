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Канте сыграет на Евро-2024. Стал известен состав сборной Франции на турнир

вчера, 21:52

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сформировал состав на Евро-2024.

В него вошли 25 футболистов.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Джонатан Клаусс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибрагима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал Мадрид»), Бенджамин Павар («Интер», Милан), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид»), Юсуф Фофана («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал Мадрид»), Уоррен Заир-Эмери. (ПСЖ)

Нападающие: Брэдли Барколя («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле (ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам («Интер»).

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 12:00
А наши где на Евро?!.
Predator94
Predator94
сегодня в 10:30
Выиграют этот евро с таким шикарным составом
andrewheat
andrewheat
сегодня в 10:08
Жиру вечен)
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:04
Есть такое чувство что на этом Евро сборная Франции опять провалится и не пройдёт первую стадию плей-офф
Дешама уже пора менять
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:53
Ничего нового
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 23:19
Всё ПСЖ в атаке. Меньян топ
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:14
Достаточно сильный состав.
Nazi
Nazi
вчера в 22:58
Все норм кроме коло муани...
lk_483777
lk_483777
вчера в 22:55
Франция-фаворит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:51
как минимум , до полуфинала должны дойти
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:29
Жиру, о, да
A.S.A
A.S.A ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Топовых прям нет, но Меньян вполне надежный кипер. Меня больше смущает линия обороны, а точнее ее центр. Интересно какую пару выберет Дешам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:25
По мне самая слабая линия - это вратари. нет ни одного топового. Ошибаюсь?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:12
Дешам - самое слабое звено..
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:00
Шикарный состав, линии полузащиты и нападения топовые, можно и сильный оборонительный блок выставить из полузащитников, а можно и скоростными, легкими вингерами разрывать оборону соперников!
Гость
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