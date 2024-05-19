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Бабич, Зделар и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии на Евро

сегодня, 01:20

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил список из 35 футболистов, включённых в расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Александар Йованович («Партизан»).

Защитники: Страхинья Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак», Москва). Урош Спайич («Црвена Звезда»), Страхиня Эракович («Зенит», Санкт-Петербург), Неманья Стожич («Бачка-Топола»), Ян-Карло Шимич («Милан»).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Саша Зделар (ЦСКА, Москва), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич (капитан команды, «Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Александар Чиркович («Бачка-Топола»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта», Прага), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Матия Глущевич («Раднички 1923»), Андрия Живкович (ПАОК), Мийят Гачинович (АЕК), Неманья Радоньич («Мальорка»).

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург»), Михайло Иванович («Войводина»).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:33
Интересная сборная. Игроки сильные. Сербы должный выйти из группы
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:15
Удачи братушкам.....Россия будет за вас болеть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:33
И что характерно, ни одного натурализированного...
Валерыч
Валерыч ответ 37ubk4unryh8 (раскрыть)
сегодня в 06:07
Аналогично! Сербам по силам выйти из группы.
ABir
ABir
сегодня в 06:06
Если возьмут, будем болеть за сербов
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:27
Все равно не поедут
37ubk4unryh8
37ubk4unryh8
сегодня в 03:33
Буду болеть за братьев славян
Гость
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