Миранчук, Захарян и Латышонок — в составе сборной России

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вчера, 21:09

РФС опубликовал расширенный состав сборной России на июнь.

В расширенный состав главного тренера национальной команды вошли 33 игрока.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Балтика», Калининград»).

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев ( ЦСКА , Москва), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артём Карпукас, Максим Глушенков (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев („Спартак“, Москва), Иван Обляков ( ЦСКА , Москва), Даниил Фомин („Динамо“, Москва), Андрей Мостовой („Зенит“, Санкт-Петербург), Алексей Миранчук („Аталанта“, Бергамо), Арсен Захарян („Реал Сосьедад“, Сан-Себастьян), Лечи Садулаев („Ахмат“, Грозный).

Нападающие: Фёдор Чалов ( ЦСКА , Москва), Иван Сергеев („Зенит“, Санкт-Петербург), Константин Тюкавин („Динамо“, Москва).

Сборная России сыграет с Беларусью.