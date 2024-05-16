Миранчук, Захарян и Латышонок — в составе сборной России

РФС опубликовал расширенный состав сборной России на июнь.
В расширенный состав главного тренера национальной команды Валерия Карпина вошли 33 игрока.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Балтика», Калининград»).
Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва).
Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артём Карпукас, Максим Глушенков (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев („Спартак“, Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Даниил Фомин („Динамо“, Москва), Андрей Мостовой („Зенит“, Санкт-Петербург), Алексей Миранчук („Аталанта“, Бергамо), Арсен Захарян („Реал Сосьедад“, Сан-Себастьян), Лечи Садулаев („Ахмат“, Грозный).
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев („Зенит“, Санкт-Петербург), Константин Тюкавин („Динамо“, Москва).
Сборная России сыграет с Беларусью.
рад за Латышонка и Садулаева.
рад за Латышонка и Садулаева.