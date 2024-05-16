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Миранчук, Захарян и Латышонок — в составе сборной России

вчера, 21:09
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия07.06.2024 в 20:00 Не начался

РФС опубликовал расширенный состав сборной России на июнь.

В расширенный состав главного тренера национальной команды Валерия Карпина вошли 33 игрока.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах», Агдам), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Балтика», Калининград»).

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артём Карпукас, Максим Глушенков (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев („Спартак“, Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Даниил Фомин („Динамо“, Москва), Андрей Мостовой („Зенит“, Санкт-Петербург), Алексей Миранчук („Аталанта“, Бергамо), Арсен Захарян („Реал Сосьедад“, Сан-Себастьян), Лечи Садулаев („Ахмат“, Грозный).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев („Зенит“, Санкт-Петербург), Константин Тюкавин („Динамо“, Москва).

Сборная России сыграет с Беларусью.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:44
ВСЕ-достойные!...Можно и с Зенитом Бразилия сыграть))))...Вон Сборная по Хоккею с Мячом играет с клубами-и полные стадионы собирает!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 09:28
Какой смысл от сборной без международных матчей ?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
А с кем играть то,состав то хороший.
K_TS16
K_TS16
вчера в 22:03
Народу то сколько
drug01
drug01
вчера в 21:42
Состав обширный, хочется посмотреть всех в игре
lotsman
lotsman
вчера в 21:39
Собрали всех, кто может мячик пополю гонять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:29
список годных
рад за Латышонка и Садулаева.
Гость
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