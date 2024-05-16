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Сборная Нидерландов опубликовала расширенный состав на Евро-2024

вчера, 22:42

Стало известно, кто попал в расширенный состав сборной Нидерландов на Евро-2024.

Главный тренер Рональд Куман составил список из 30 футболистов.

Вратари: Джастин Бийлов («Фейеноорд»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Ник Олей («Спарта»), Барт Вербругген («Брайтон»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд («Жирона»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лутшарел Геертруида («Фейеноорд»), Маттейс Де Лигт («Бавария»), Ян Маатсен («Боруссия»), Микки Ван де Вен («Тоттенхэм»), Стефан Де Врей («Интер»).

Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки Де Йонг («Барселона»), Тейн Копмайнерс («Аталанта»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Мартен Де Рон («Аталанта»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Квентин Тимбер (ПСВ), Джоуи Веерман (ПСВ), Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»).

Нападающие: Стевен Бергвейн («Аякс»), Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Атлетико»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дониэлл Мален («Боруссия»), Вут Вегхорст («Хоффенхайм»).

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14 мая Фото
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Все комментарии
Александр Векшин
Александр Векшин
сегодня в 20:20
...в каком бы состоянии не была сборная Голландии, на этих ребят всегда приятно посмотреть, а болельщики, это оранжевое, вечно подвижное море, желаю Куману не облажаться, от души...!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:58
Неплохой состав, но не чемпионский. У Германи по сильнее.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:59
Привет Игорь! Посмотрим
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:02
Этот Евро станет для некоторых игроков последним
Стоит побороться за полуфинал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:41, ред.
Рональд Куманович ! А где Донни Ван де Бек ? Каких то ноунеймов из ПСВ и Аталанты набрал, а про такого технаря и не вспомнил...
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:11
Привет дружище. ✌️
Тут совершенно другая история, с Куманом про1/2 можно забыть.
Хотя состав очень даже боеспособный .
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:59
Состав достаточно хорош! Думаю должны минимум в 1/2 выйти
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:58
Хорошую команду можно слепить !
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:58
Позиция главного тренера немного настораживает...)
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