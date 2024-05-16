Сборная Нидерландов опубликовала расширенный состав на Евро-2024

Стало известно, кто попал в расширенный состав сборной Нидерландов на Евро-2024.
Главный тренер Рональд Куман составил список из 30 футболистов.
Вратари: Джастин Бийлов («Фейеноорд»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Ник Олей («Спарта»), Барт Вербругген («Брайтон»).
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд («Жирона»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»), Джереми Фримпонг («Байер»), Лутшарел Геертруида («Фейеноорд»), Маттейс Де Лигт («Бавария»), Ян Маатсен («Боруссия»), Микки Ван де Вен («Тоттенхэм»), Стефан Де Врей («Интер»).
Полузащитники: Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Френки Де Йонг («Барселона»), Тейн Копмайнерс («Аталанта»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Мартен Де Рон («Аталанта»), Йерди Схаутен (ПСВ), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Квентин Тимбер (ПСВ), Джоуи Веерман (ПСВ), Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»).
Нападающие: Стевен Бергвейн («Аякс»), Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Атлетико»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дониэлл Мален («Боруссия»), Вут Вегхорст («Хоффенхайм»).
Стоит побороться за полуфинал
Стоит побороться за полуфинал
Тут совершенно другая история, с Куманом про1/2 можно забыть.
Хотя состав очень даже боеспособный .
Тут совершенно другая история, с Куманом про1/2 можно забыть.
Хотя состав очень даже боеспособный .