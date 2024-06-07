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Адвокат Жорин прокомментировал ситуацию Сафонова

сегодня, 20:46

Адвокат Сергей Жорин высказался о ситуации голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, чей переход в ПСЖ может не состояться.

Меня не удивляет эта история, поскольку я ее могу даже назвать классической для футболистов. Если говорить об алиментах, то несколько лет назад был похожий случай с Дмитрием Тарасовым, но там суммы были немного другие.

Многие футболисты думают, что такие истории могут рассосаться сами собой, но этого не происходит. Разумеется, с такой суммой долга запрет на выезд из страны вполне логичен.

Что касается теоретического прямого выезда Сафонова из Беларуси во Францию, то не так давно обход в РФ таких запретов с помощью Беларуси был довольно популярен. Часто выезжали на автомобиле, например, в Минск, а оттуда уже вылетали, куда им нужно. Этим путем пользовались многие алиментщики. Но я допускаю, что после начала СВО и максимальной интеграции баз данных России и Беларуси могли произойти изменения в этом плане. Поэтому я не исключаю, что запрет на выезд из России может создать сложности для Сафонова и с выездом за пределы Беларуси.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:59
Самому то Сафонову не стыдно? На всю страну опозорился....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:34
Все доходчиво объяснил! Короче попал Матюха!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Hoahin (раскрыть)
сегодня в 21:57
Он проходил медосмотр в Москве. Врачи ПСЖ проводили.
lotsman
lotsman ответ Hoahin (раскрыть)
сегодня в 21:53
Медосмотр проводится до заключения контракта. Перед тем, как заключить контракт с игроком тот проходит медосмотр под наблюдением медиков клуба. И если клуб всё устраивает, заключается контракт.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:47
Ознакомился с информацией и почему-то возник вопрос, а как с ЭТИМ обстоят дела во Франции. Как ТАМ относятся к алиментщикам. Уверен, что если информация об алиментах подтвердится, путь в ПСЖ будет Сафонову заказан. Представляете разговоры в этой стране о том, что к ним едет товарищ из России, который не хочет содержать свою семью ? Да его на границе арестуют и отправят во французский острог.
Не следует забывать кроме того, что владельцы клуба не потерпят в своих рядах злостного алиментщика. По этой причине уверен, что г-н Сафонов будет доживать свой вратарский век на родине.
бундер
бундер
сегодня в 21:47
При таких зп еще и алименты крысят. Не удивлен, что он выбрал бабло на лавке.
Hoahin
Hoahin
сегодня в 21:47
А может кто объяснить как он тогда в Париже медосмотр прошел?
ABir
ABir
сегодня в 21:42
Если при таких гонорарах он не платит своему ребенку, то очень даже справедливое решение, никаких ПСЖ, только в пердив, до полного погашения долга по алиментам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:25
А если коротко, то Сафонов то жучара оказывается!
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