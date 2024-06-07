Адвокат Жорин прокомментировал ситуацию Сафонова

Адвокат Сергей Жорин высказался о ситуации голкипера «Краснодара» , чей переход в ПСЖ может не состояться.

Меня не удивляет эта история, поскольку я ее могу даже назвать классической для футболистов. Если говорить об алиментах, то несколько лет назад был похожий случай с Дмитрием Тарасовым, но там суммы были немного другие.

Многие футболисты думают, что такие истории могут рассосаться сами собой, но этого не происходит. Разумеется, с такой суммой долга запрет на выезд из страны вполне логичен.