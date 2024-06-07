Адвокат Жорин прокомментировал ситуацию Сафонова

Адвокат Сергей Жорин высказался о ситуации голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, чей переход в ПСЖ может не состояться.
Меня не удивляет эта история, поскольку я ее могу даже назвать классической для футболистов. Если говорить об алиментах, то несколько лет назад был похожий случай с Дмитрием Тарасовым, но там суммы были немного другие.
Многие футболисты думают, что такие истории могут рассосаться сами собой, но этого не происходит. Разумеется, с такой суммой долга запрет на выезд из страны вполне логичен.
Что касается теоретического прямого выезда Сафонова из Беларуси во Францию, то не так давно обход в РФ таких запретов с помощью Беларуси был довольно популярен. Часто выезжали на автомобиле, например, в Минск, а оттуда уже вылетали, куда им нужно. Этим путем пользовались многие алиментщики. Но я допускаю, что после начала СВО и максимальной интеграции баз данных России и Беларуси могли произойти изменения в этом плане. Поэтому я не исключаю, что запрет на выезд из России может создать сложности для Сафонова и с выездом за пределы Беларуси.
Не следует забывать кроме того, что владельцы клуба не потерпят в своих рядах злостного алиментщика. По этой причине уверен, что г-н Сафонов будет доживать свой вратарский век на родине.
Не следует забывать кроме того, что владельцы клуба не потерпят в своих рядах злостного алиментщика. По этой причине уверен, что г-н Сафонов будет доживать свой вратарский век на родине.