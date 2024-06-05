Футболист испортил жизнь ради 5-дневной зарплаты. Впереди пожизненная дисквалификация

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вчера, 15:45

Миллионер додумался до мошенничества.

Пакета зарабатывает 150 тысяч фунтов в неделю

Сейчас каждый день жизни хавбека «Вест Хэма» обходится клубу в 21 тысячу фунтов. На руки Пакета получает меньше, но для него 100 тысяч фунтов это как 10 фунтов для обычного британца. А теперь футболист сборной Бразилии может получить пожизненную дисквалификацию и потерять доступ к будущим миллионам фунтов. Причина в специально заработанных жёлтых карточках в составе «Вест Хэма», причём подозрения пали на четыре эпизода, а не на один. Пакета оказался рецидивистом.

В Англии слабый контроль ставок на футбол, игроки не попадались годами, а отстраняли лишь самых наглых, вроде форварда Тоуни из «Брентфорда». Но у Пакеты необычное дело. Это Тонали из «Ньюкасла» перечислял сотни тысяч евро «чёрным букмекерам», чтобы через мафию делать незаконные ставки на футбол. Итальянцу светит ещё одно отстранение, ведь не сумел вовремя остановиться, поглощённый азартом, а ещё безнаказанностью – футболистам слишком часто прощают нарушения правил.

А вот Пакета пошёл на глупейшее мошенничество. Совсем другие статьи, в том числе криминального кодекса Соединенного королевства. Подтасовка результатов матчей — это преступление. Если Погба за использование древнего и запрещённого в спорте анаболического стероида тестостерона получил 4 года дисквалификации, то какие шансы у Пакеты? Юристы говорят – бразильцу конец, вряд ли выкрутится, следователи собрали доказательства.

Специально зарабатывал жёлтые карточки, а его родственники и друзья делали ставки. Выиграли около 100 тысяч фунтов. Хватило ума растрепать о схеме – около шести десятков человек ставили на конкретные жёлтые карточки Пакеты. Сыщики добрались до первоисточника. Лукас мог подарить знакомым те самые 100 тысяч фунтов, ведь это зарплата за пять дней, но не потерять интересную карьеру. По-человечески жаль игрока, но если ему плевать на собственную жизнь и базовые правила, то защищать его намного сложнее.

Бразильца накажут в назидание новым жуликам

Соответствует ли преступление Пакеты пожизненной дисквалификации в футболе, если Робиньо за групповое изнасилование получил лишь 9 лет в тюрьме? Вопрос о правосудии на поверхности, но по закону нет повода для дискуссии. Даже дети в футбольных академиях знают, что в футболе запрещён подлог. Но есть один момент. Клубы АПЛ зависят от больших букмекеров. Тут не только преступление само по себе, но также его смысл для участников всего рынка.

Букмекеры зарабатывают большие деньги, спонсируют клубы крутого дивизиона. И тут находится мелкий жулик, который решает украсть свою пятидневную зарплату, хотя ему в год выдают более 9 миллионов евро, не считая бонусов за голевые действия. Получается, что Пакета обокрал тех, кто ему платит. И это вопрос принципа, как в фильмах Гая Ричи о бандитах. Если не наказывать за подобные проступки назидательно жёстко, то появятся новые хитрецы, например, в Чемпионшипе.

Как видим по итальянской истории футбола – Буффон проиграл миллионы евро, а Тонали успешно повторил его ошибки, футболисты бывают необучаемыми. Даже когда их на руках носят и пылинки сдувают, многие футболисты пьют алкоголь прямо в дни матчей. В клубах приходится жёстко следить, чтобы человек с многомиллионной заплатой был трезвым. Чтобы спал по ночам и нормально тренировался.

Но Пакета пошёл дальше в рейтинге глупости. Зарабатывал жёлтые карточки в поединках против «Лестера», «Астон Виллы», «Лидса» и «Борнмута», что позволило его подельникам сделать ставки в размере от 7 до 400 фунтов, выиграв около 100 тысяч. Экс-защитника «Рединга» Исаака Кинана наказали десятилетней дисквалификацией за одну жёлтую карточку. Футбольная ассоциация не пожалеет Пакету. Ведь есть буква закона, речь о поступке, который нельзя объяснить. У человека миллионы евро на счетах, а он решил украсть «копейки».

«Манчестер Сити» повезло отказаться от трансфера

«Милан» подставил «Ньюкасл». За Тонали заплатили 64 миллиона евро, хавбеку предложили многолетний контракт с высокой зарплатой. При этом итальянцы прекрасно знали, что подсовывают шейхам из Англии мёртвый груз. Сандро ждала дисквалификация, в клубе знали о его плохих привычках. Но Пакета не сможет на суде плакаться о зависимости. Он не ставил на футбол, а воплотил в жизнь безумную идею знакомых.

Лукас прошлым летом едва не перешёл в «Манчестер Сити» за 110 миллионов фунтов. Гвардиола одобрил трансфер, но «горожанам» повезло. Один из юристов клуба услышал сплетню, что Пакета нарушал правила о ставках. Безумная история, ведь по масштабу глупости равна решению сесть за руль пьяным, когда в автомобиле твои маленькие дети. Футболисты так тоже поступали, речь о Хоуп Соло, легендарной американке.

Важно учесть, с кем в суде имеют дело. Роналдиньо приехал в чужую страну без паспорта, был помещён в тюрьму на некоторое время. Масштабы скандала со ставками такие, что в Италии и Англии пришлось резко сворачивать все расследования. Напомним, что в списке журналистов изначально была половина сборной Италии. Англичане не умнее. Но чемпионом по глупости стал Пакета. Его карьере приходит конец.

Даже если дисквалификация на 10 лет, то Лукасу уже двадцать шесть. Футболисты и деньги — часто отдельная печальная история. Не только старший Кержаков отдал миллионы явным аферистам. Каждый год футболисты переживают банкротства. Но рискнуть всем ради пятидневной зарплаты умудрился именно Пакета. Уникум, для которого Кубок Америки рискует оказаться прощальным турниром в футболе. Обидно, но Пакета заслужил футбольный аналог премии Дарвина – сам убил карьеру на взлёте.