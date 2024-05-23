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Калешин дисквалифицирован и оштрафован за мат в адрес арбитра

вчера, 22:25

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин дисквалифицирован на месяц и оштрафован за оскорбление арбитра в нецензурной форме во время матча Первой лиги против клуба «СКА-Хабаровск» (1:0). Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал эпизод.

Калешин принял участие в заседании и полностью признал свою вину, извинился перед судьями. У нас было введено такое понятие, как «рецидив». При рецидиве за подобное нарушение применяется дисквалификация по времени до четырех месяцев и штраф. Так как Калешин извинился, КДК принял решение дисквалифицировать его на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафовать на 150 тыс. рублей.

По окончании сезона санкция в виде дисквалификации приостановится. Перерыв не входит в срок дисквалификации. Дисквалификация действует только во время начала работы. Если он покинет свой пост, то дисквалификация будет действовать только тогда, когда он снова приступит к работе.

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Все комментарии
Ziller
Ziller
сегодня в 11:40
Если бы он Иванова, арбитра из Ростова, обматерил, то ему было бы простительно.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 10:01, ред.
А итить твою.. 😀
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:14
Правильное решение,держать себя надо в руках.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:29
Вот "ни с того ни с сего" Калешин сидел - сидел на лавке, а потом встал и стал материть судью!?
"Гнев" любого тренера, знающего последствия, а они все знают, можно вызвать только НЕОДНОКРАТНЫМИ, грубейшими ошибками, в квалификации нарушений со стороны игроков и только однобоко - в сторону одной команды...
Об этом предполагаю догадываются и члены КДК...
Подобный алгоритм решения проблемы, как мне кажется, не способствует развитию футбола в любой стране.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:20
Игрокам запретил материться, а сам...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
Всё же "не выдержала душа поэта"- эх Женя...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:03, ред.
Вполне заслуженно. Мат запрещён 🚫 ☝️😜
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