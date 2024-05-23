Калешин дисквалифицирован и оштрафован за мат в адрес арбитра

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин дисквалифицирован на месяц и оштрафован за оскорбление арбитра в нецензурной форме во время матча Первой лиги против клуба «СКА-Хабаровск» (1:0). Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал эпизод.
Калешин принял участие в заседании и полностью признал свою вину, извинился перед судьями. У нас было введено такое понятие, как «рецидив». При рецидиве за подобное нарушение применяется дисквалификация по времени до четырех месяцев и штраф. Так как Калешин извинился, КДК принял решение дисквалифицировать его на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафовать на 150 тыс. рублей.
По окончании сезона санкция в виде дисквалификации приостановится. Перерыв не входит в срок дисквалификации. Дисквалификация действует только во время начала работы. Если он покинет свой пост, то дисквалификация будет действовать только тогда, когда он снова приступит к работе.
https://youtu.be/WQWiqEyeIfE?feature=shared
"Гнев" любого тренера, знающего последствия, а они все знают, можно вызвать только НЕОДНОКРАТНЫМИ, грубейшими ошибками, в квалификации нарушений со стороны игроков и только однобоко - в сторону одной команды...
Об этом предполагаю догадываются и члены КДК...
Подобный алгоритм решения проблемы, как мне кажется, не способствует развитию футбола в любой стране.
"Гнев" любого тренера, знающего последствия, а они все знают, можно вызвать только НЕОДНОКРАТНЫМИ, грубейшими ошибками, в квалификации нарушений со стороны игроков и только однобоко - в сторону одной команды...
Об этом предполагаю догадываются и члены КДК...
Подобный алгоритм решения проблемы, как мне кажется, не способствует развитию футбола в любой стране.