Калешин дисквалифицирован и оштрафован за мат в адрес арбитра

Главный тренер «Алании» дисквалифицирован на месяц и оштрафован за оскорбление арбитра в нецензурной форме во время матча Первой лиги против клуба « СКА -Хабаровск» (1:0). Глава КДК Артур Григорьянц прокомментировал эпизод.

Калешин принял участие в заседании и полностью признал свою вину, извинился перед судьями. У нас было введено такое понятие, как «рецидив». При рецидиве за подобное нарушение применяется дисквалификация по времени до четырех месяцев и штраф. Так как Калешин извинился, КДК принял решение дисквалифицировать его на один месяц во всех турнирах под эгидой РФС и оштрафовать на 150 тыс. рублей.

По окончании сезона санкция в виде дисквалификации приостановится. Перерыв не входит в срок дисквалификации. Дисквалификация действует только во время начала работы. Если он покинет свой пост, то дисквалификация будет действовать только тогда, когда он снова приступит к работе.