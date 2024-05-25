Хавбек «Вест Хэма» может быть дисквалифицирован на 10 лет

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сегодня, 00:59

Полузащитник «Вест Хэма» может быть дисквалифицирован на длительный срок.

Ранее Футбольная ассоциация Англии предъявила игроку обвинения в том, что он умышленно получил по жёлтой карточке в матчах АПЛ с «Лестером», «Астон Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом» в период с ноября 2022 по август 2023 года с целью получения прибыли на ставках.

Футболист категорически отрицает какие-либо правонарушения. По информации источника, если его вина будет доказана, он может быть отстранён от футбола на 10 лет.