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Хавбек «Вест Хэма» может быть дисквалифицирован на 10 лет

сегодня, 00:59

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может быть дисквалифицирован на длительный срок.

Ранее Футбольная ассоциация Англии предъявила игроку обвинения в том, что он умышленно получил по жёлтой карточке в матчах АПЛ с «Лестером», «Астон Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом» в период с ноября 2022 по август 2023 года с целью получения прибыли на ставках.

Футболист категорически отрицает какие-либо правонарушения. По информации источника, если его вина будет доказана, он может быть отстранён от футбола на 10 лет.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:32
Сложно будет это доказать... хотя все возможно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:40
Преступникам нет оправдании
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:26
Доигрался Пакета. Удивляют подобные персонажи. Зарабатывают миллионы и еще им мало. Мог в Сити перейти, а теперь закончит с футболом. Может еще и уголовку помимо дисквалификации получить. Здесь не просто лудомания как у Тонали, а самый настоящий криминал.
Гость
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