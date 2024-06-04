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Лукас Пакета может быть пожизненно дисквалифицирован за ставки

вчера, 23:00

ФА хочет пожизненно дисквалифицировать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.

В деле о ставках бразильца всплыли новые подробности. Стало известно, что около 60 человек могли быть в сговоре с Пакета относительно ставок. Данные ставки были прослежены до острова, недалеко от места, где вырос футболист.

Для примера, бывший защитник «Рединга» Кинан Исаак был дисквалифицирован на 10 лет в 2022 году после того, как был признан виновным в получении преднамеренной жёлтой карточки, когда его друзья делали ставки на его матчи.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 02:00
Таким спортсменам не место в спорте.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15
Какие же они глупые!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:23
Лучше бы просто друзьям денег дал.. Чай не бедный.. Теперь будет бедный сам.. На завод.. Работать.. 🤕
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:05
Хорошо, что Сити его не подписал. А этот глупым оказался. Сам свою карьеру похоронил.
Гость
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