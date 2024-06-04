Лукас Пакета может быть пожизненно дисквалифицирован за ставки

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вчера, 23:00

ФА хочет пожизненно дисквалифицировать полузащитника «Вест Хэма» .

В деле о ставках бразильца всплыли новые подробности. Стало известно, что около 60 человек могли быть в сговоре с Пакета относительно ставок. Данные ставки были прослежены до острова, недалеко от места, где вырос футболист.

Для примера, бывший защитник «Рединга» был дисквалифицирован на 10 лет в 2022 году после того, как был признан виновным в получении преднамеренной жёлтой карточки, когда его друзья делали ставки на его матчи.