Хави дисквалифицирован в еврокубках

Главный тренер «Барселоны» Хави получил дисквалификацию на два матча в еврокубках за красную карточку и оскорбления арбитров в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.
Аналогичное наказание вынесено защитнику «каталонцев» Серхи Роберто, который, несмотря на отстранение, спустился на поле и спорил с арбитрами.
Также «сине-гранатовые» оштрафованы на 60 тысяч евро в сумме за неподобающее поведение футболистов и тренеров, бросание фанатами предметов на поле и выбегание болельщиков на поле.
ПСЖ получил штраф в размере 4 тысяч евро за использование пиротехники на стадионе.
вот к тренерскому штабу Хави много вопросов.
игра Барсы при Хави длится максимум 70 минут.
дальше игра тухнет и игроки выдыхаются.
это означает что не хватает физ. подготовки.
чем занят штаб?!
вот к тренерскому штабу Хави много вопросов.
игра Барсы при Хави длится максимум 70 минут.
дальше игра тухнет и игроки выдыхаются.
это означает что не хватает физ. подготовки.
чем занят штаб?!