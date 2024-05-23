Хави дисквалифицирован в еврокубках

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вчера, 19:31

Главный тренер «Барселоны» получил дисквалификацию на два матча в еврокубках за красную карточку и оскорбления арбитров в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ .

Аналогичное наказание вынесено защитнику «каталонцев» , который, несмотря на отстранение, спустился на поле и спорил с арбитрами.

Также «сине-гранатовые» оштрафованы на 60 тысяч евро в сумме за неподобающее поведение футболистов и тренеров, бросание фанатами предметов на поле и выбегание болельщиков на поле.