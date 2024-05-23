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Хави дисквалифицирован в еврокубках

вчера, 19:31
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Главный тренер «Барселоны» Хави получил дисквалификацию на два матча в еврокубках за красную карточку и оскорбления арбитров в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

Аналогичное наказание вынесено защитнику «каталонцев» Серхи Роберто, который, несмотря на отстранение, спустился на поле и спорил с арбитрами.

Также «сине-гранатовые» оштрафованы на 60 тысяч евро в сумме за неподобающее поведение футболистов и тренеров, бросание фанатами предметов на поле и выбегание болельщиков на поле.

ПСЖ получил штраф в размере 4 тысяч евро за использование пиротехники на стадионе.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:04
Поддерживаю Хави Эрнандеса за оскорбления в адрес судьи. Легенда Барселоны не может ошибиться в таких точных расчетах.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:54
Хави работает в максимально некомфортной атмосфере, где давление идет не только извне, но и изнутри клуба.
вот к тренерскому штабу Хави много вопросов.
игра Барсы при Хави длится максимум 70 минут.
дальше игра тухнет и игроки выдыхаются.
это означает что не хватает физ. подготовки.
чем занят штаб?!
drug01
drug01
вчера в 19:53
Пошли разборки за прошедшие игры! Особо надо отметить штраф Хави! Вот такой сезон у него!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:38
За языком надо следить
112910415
112910415
вчера в 19:36
похоже, ему теперь всё равно !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:36
Хват сейчас не актуален
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:36
все камни падают на Хави))
аномальный сезон.
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