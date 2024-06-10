Карпин назвал лучшего игрока РПЛ в прошлом сезоне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ по итогам прошлого сезона.
Я за Тюкавина голосовал.
В прошлом сезоне Тюкавин провёл 30 матчей за «Динамо», в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ по итогам прошлого сезона.
Я за Тюкавина голосовал.
В прошлом сезоне Тюкавин провёл 30 матчей за «Динамо», в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.
Удачи Карпину в нелёгком тренерском деле...
Удачи Карпину в нелёгком тренерском деле...