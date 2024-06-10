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Карпин назвал лучшего игрока РПЛ в прошлом сезоне

вчера, 17:15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ по итогам прошлого сезона.

Я за Тюкавина голосовал.

В прошлом сезоне Тюкавин провёл 30 матчей за «Динамо», в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:51
- Да кто бы сомневался! Других-то кандидатов-россиян - раз-два, и обчёлся... А выбирать легионера лучшим игроком РПЛ? Да тренеру сборной страны за такие слова сразу .... оторвут. Вот Карпин и крутится, "как уж на сковородке"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:09
Многие...тренируют лучше чем голосуют...
Удачи Карпину в нелёгком тренерском деле...
lotsman
lotsman
вчера в 17:23
Вполне логичное решение. За Тюкавина многие голосовали.
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