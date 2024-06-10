Карпин назвал лучшего игрока РПЛ в прошлом сезоне

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вчера, 17:15

Главный тренер сборной России назвал лучшего футболиста РПЛ по итогам прошлого сезона.

Я за Тюкавина голосовал.

В прошлом сезоне Тюкавин провёл 30 матчей за «Динамо», в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.