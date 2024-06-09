Шалимов: «Сафонов в „раме“, возможно, лучше Доннаруммы»

Бывший тренер «Краснодара» сравнил вратаря «Краснодара» , который близок к переходу в ПСЖ , с голкипером парижан .

Матвей «в раме», на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте. Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами — там важно не ошибаться, и тем более не привозить.