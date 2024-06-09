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Шалимов: «Сафонов в „раме“, возможно, лучше Доннаруммы»

09 июня 2024, 22:04

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сравнил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, который близок к переходу в ПСЖ, с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

Матвей «в раме», на мой взгляд, не уступает Доннарумме, а возможно, и превосходит его. Важно убрать все вещи, которые могут привести к ошибкам, потому что права на ошибку не дадут при таком конкуренте. Конкуренция, вероятно, будет именно в ситуациях, когда надо играть ногами — там важно не ошибаться, и тем более не привозить.

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Все комментарии
2yw3h6evsc7c
2yw3h6evsc7c
09 июня в 22:58
Надо что то делать с Шалимовым...
Иногда выдает на гора...
Wolverhampton
Wolverhampton
09 июня в 22:27
Конечно, номер один в раме в мировом футболе твой Матвейка.
sacynya95pvy
sacynya95pvy
09 июня в 22:11
Что он лучше, это ему ещё надо доказать
Гость
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