Глава ФНЛ: «16 клубов в РПЛ на такую большую страну, наверное, маловато»

Президент ФНЛ высказался на тему возможности сокращения количества стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей. Наверное, то, что стоит обсуждать — возможное увеличение количества команд в РПЛ . Потому что 16 клубов на такую большую страну, наверное, маловато. Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ , до 18 команд. Другое дело, как это увязать с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный, с недельными циклами, логистикой. Но это уже вопрос к РПЛ . Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола. Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров сказал, что кулуарно обсуждается сокращение количества стыковых матчей? Клубы могут обсуждать всё, что угодно. Но тогда это надо обсуждать вместе с ФНЛ . Это ещё сто клубов, как ни крути.