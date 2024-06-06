Глава ФНЛ: «16 клубов в РПЛ на такую большую страну, наверное, маловато»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался на тему возможности сокращения количества стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу.
Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей. Наверное, то, что стоит обсуждать — возможное увеличение количества команд в РПЛ. Потому что 16 клубов на такую большую страну, наверное, маловато. Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ, до 18 команд. Другое дело, как это увязать с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный, с недельными циклами, логистикой. Но это уже вопрос к РПЛ. Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола. Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров сказал, что кулуарно обсуждается сокращение количества стыковых матчей? Клубы могут обсуждать всё, что угодно. Но тогда это надо обсуждать вместе с ФНЛ. Это ещё сто клубов, как ни крути.
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А к себе у этого нахала вопросов нет. Стадионов своих нет, поля, как огороды, качество футбола оставляет желать лучшего, финансирования и для ФНЛ мало, а туда же. Вопросы задавать - не дело делать. И чем, интересно, ему станет легче, если от 100 клубов в ФНЛ останется 98.
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А к себе у этого нахала вопросов нет. Стадионов своих нет, поля, как огороды, качество футбола оставляет желать лучшего, финансирования и для ФНЛ мало, а туда же. Вопросы задавать - не дело делать. И чем, интересно, ему станет легче, если от 100 клубов в ФНЛ останется 98.
По порядку и выборочно:
1. "Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей...."
У мну вопрос:
- А зачем они нужны вообще?
Целый сезон команды бегают и объективная картина об их квалификации более чем ясна. Клубам лишние траты, да и... В общем вы все понимаете о чем мну...
Не лучше ли тогда обдумать тему 3-4 команды вылетают, а столько же в гору?!), с учётом желания увеличить число команд в РПЛ.
2. "...Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ, до 18 команд"
В общем желание благое и вытекает из логических предположений...
Но! Почему товарищ-господин не поднял вопрос связанный с бегами по зимним "футбольным полям-огородам" Может есть смысл вначале перейти на "старую" форму проведения Чемпов?
3."..Другое дело, как это увязать (увеличение команд до 18, прим. мое) с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный.
Минуточку-минуточку, а что календарь стал догмой? Вообще кто придумал его замудрённую формулу? Я поначалу запереживал, что зря Гриша Перельман решил одну из нерешаемых задач тысячелетия гипотезу Пуанкаре!)
4. "Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола."
Мну удивляется таким доводам...
Что "товарищ" подразумевает под "развитием футбола"?
Намедни прошла игра Балтика - Зенит... 16 негров на поле, это развитие футбола?
Утомился статьёй - следующий раз прикину сколько в РПЛ бегает ребят из-за бугра (ближнего и дальнего))
Как всегда сугубо личное мнение и не безошибочное.
По порядку и выборочно:
1. "Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей...."
У мну вопрос:
- А зачем они нужны вообще?
Целый сезон команды бегают и объективная картина об их квалификации более чем ясна. Клубам лишние траты, да и... В общем вы все понимаете о чем мну...
Не лучше ли тогда обдумать тему 3-4 команды вылетают, а столько же в гору?!), с учётом желания увеличить число команд в РПЛ.
2. "...Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ, до 18 команд"
В общем желание благое и вытекает из логических предположений...
Но! Почему товарищ-господин не поднял вопрос связанный с бегами по зимним "футбольным полям-огородам" Может есть смысл вначале перейти на "старую" форму проведения Чемпов?
3."..Другое дело, как это увязать (увеличение команд до 18, прим. мое) с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный.
Минуточку-минуточку, а что календарь стал догмой? Вообще кто придумал его замудрённую формулу? Я поначалу запереживал, что зря Гриша Перельман решил одну из нерешаемых задач тысячелетия гипотезу Пуанкаре!)
4. "Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола."
Мну удивляется таким доводам...
Что "товарищ" подразумевает под "развитием футбола"?
Намедни прошла игра Балтика - Зенит... 16 негров на поле, это развитие футбола?
Утомился статьёй - следующий раз прикину сколько в РПЛ бегает ребят из-за бугра (ближнего и дальнего))
Как всегда сугубо личное мнение и не безошибочное.