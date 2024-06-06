Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Глава ФНЛ: «16 клубов в РПЛ на такую большую страну, наверное, маловато»

вчера, 18:24

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался на тему возможности сокращения количества стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей. Наверное, то, что стоит обсуждать — возможное увеличение количества команд в РПЛ. Потому что 16 клубов на такую большую страну, наверное, маловато. Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ, до 18 команд. Другое дело, как это увязать с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный, с недельными циклами, логистикой. Но это уже вопрос к РПЛ. Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола. Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров сказал, что кулуарно обсуждается сокращение количества стыковых матчей? Клубы могут обсуждать всё, что угодно. Но тогда это надо обсуждать вместе с ФНЛ. Это ещё сто клубов, как ни крути.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин назвал главный матч в карьере за сборную России
Вчера, 23:27
Алексей Березуцкий: «Снова тренировать ЦСКА — большое счастье»
Вчера, 15:22
Дюков считает, что переход Сафонова в ПСЖ повлияет на российский футбол
Вчера, 11:33
В «Локомотиве» подвели итоги прошедшего сезона и озвучили цели на следующий
Вчера, 10:28
Зобнин: «Ничего плохого про Абаскаля сказать не могу»
05 июня
Карпин: «Меня больше всего бесит ЭСК. Они защищают 99% решений судей»
05 июня
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:45
Достаточно взглянуть одним глазком в скукошенные бюджеты всех уровней, чтобы раз и навсегда отказаться от вашего предложения.
minai
minai ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:27
Ну тогда надо сдвинуть упомянутую Вами точку базирования клубов РПЛ радикально на восток. Это с какого хрена у на в стране финансируется до пределов трещины, например Московский Локомотив, а не Локомотив из Читы, ЦСКА а не СКА Хабаровск, Динамо- Москва, но не Динамо-Благовещенск, Спартак-Москва, но не как не Спартак-Комсомольск-на-Амуре, и т.д. ?!
Вы находите это справедливым ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
" Всего лишь" расстоянием от центральной части России, в которой базируются большинство наших клубов, до крайней восточной точки страны, а это несколько тысяч километров. Чтобы преодолеть это расстояние ради одного матча, плюс обратная дорога, потребуется не один миллион рублей. И ради чего ? Ради того, чтобы в первенстве участвовало бОльшее количество команд. Владивосток я привёл для примера.
minai
minai ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:59
А чем Вам не угодил Луч из Владивостока? Геолокацией что-ли ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
О крытых стадионах это вы верно подметили. По паре сотен зрителей очень даже комфортно в них разместятся. Погреться, попить чайку из термосов и - домой, в квартирку. Опуститесь с небес на землю - моя единственная просьба.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:03
Пусть будет 18, а ещё лучше 20. Попутешествуют по стране на поездах, электричках и попутках. Жаль, "Луч" из Владивостока прекратил своё существование.
lotsman
lotsman
вчера в 19:44
У нас сейчас 30 туров и многие воют, что приходится играть на мёрзлых полях. А добавить ещё 4 тура, а некоторые говорят и о 20 командах - 8 туров. Тогда что делать? Играть по два тура в неделю? Так наши футболисты и сейчас, к концу круга стонут, что они устали. А если ещё игр добавить, они падать на поле будут.)
pomor45
pomor45 ответ qbj9yd2d7x99 (раскрыть)
вчера в 19:38
Вы знаете, как сохранить футбол в провинции в системе, построенной по спортивному принципу? Подскажите! Я, например, совершенно не представляю, как может провинциальный клуб состязаться со столичным по спортивному принципу.
qbj9yd2d7x99
qbj9yd2d7x99
вчера в 19:30, ред.
Уничтожили футбол в провинции, а теперь говорят, мало.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:15
У нас не только большая страна, она ещё и северная. И если в Германии или Италии комфортно играть хоть в Новый год, то у нас морозы уже в ноябре заставляют яй..ми звенеть. А 18 команд - это 4 лишние игры.

Вот когда будет на страну хотя бы пять крытых стадионов, тогда можно поднимать вопрос о расширении.
А в идеале -10 из 18 команд...
pomor45
pomor45
вчера в 19:09
Мелко плавают. Упёрлись в систему построенную на устоях спортивного принципа, охраняемого ФИФА и УЕФА. Поскольку нас из системы отодвигают на выход, то и упираться не надо, а выйти, поблагодарив, и завести свою. Страна состоит из регионов - вот от этого и отталкивайтесь. Играйте внутри регионов, а Чемпионат России проводите, как сейчас проводят ЧМ. Страна евро-азиатская. Можно учредить ещё и чемпионат европейской части и азиатской части, если одного мало покажется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:09
Все поднятые вопросы господином Измайловым наталкивают мой лоб на массу вопросов (старею наверное))
По порядку и выборочно:
1. "Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей...."
У мну вопрос:
- А зачем они нужны вообще?
Целый сезон команды бегают и объективная картина об их квалификации более чем ясна. Клубам лишние траты, да и... В общем вы все понимаете о чем мну...
Не лучше ли тогда обдумать тему 3-4 команды вылетают, а столько же в гору?!), с учётом желания увеличить число команд в РПЛ.

2. "...Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ, до 18 команд"
В общем желание благое и вытекает из логических предположений...
Но! Почему товарищ-господин не поднял вопрос связанный с бегами по зимним "футбольным полям-огородам" Может есть смысл вначале перейти на "старую" форму проведения Чемпов?

3."..Другое дело, как это увязать (увеличение команд до 18, прим. мое) с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный.
Минуточку-минуточку, а что календарь стал догмой? Вообще кто придумал его замудрённую формулу? Я поначалу запереживал, что зря Гриша Перельман решил одну из нерешаемых задач тысячелетия гипотезу Пуанкаре!)

4. "Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола."
Мну удивляется таким доводам...
Что "товарищ" подразумевает под "развитием футбола"?
Намедни прошла игра Балтика - Зенит... 16 негров на поле, это развитие футбола?
Утомился статьёй - следующий раз прикину сколько в РПЛ бегает ребят из-за бугра (ближнего и дальнего))

Как всегда сугубо личное мнение и не безошибочное.
pomor45
pomor45
вчера в 18:56
Другое дело, как это увязать с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный, с недельными циклами, логистикой. Но это уже вопрос к РПЛ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А к себе у этого нахала вопросов нет. Стадионов своих нет, поля, как огороды, качество футбола оставляет желать лучшего, финансирования и для ФНЛ мало, а туда же. Вопросы задавать - не дело делать. И чем, интересно, ему станет легче, если от 100 клубов в ФНЛ останется 98.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
Не наверное , а точно мало , тем более в отсутствии ЕК...
fhdr27h7whuq
fhdr27h7whuq
вчера в 18:30
В намного меньших странах по 18-22 команды, а мы всё своих миллионеров жалеем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 