Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Гендиректор «Акрона»: «Клуб может пошуметь за счёт селекции и подготовки»

вчера, 08:38

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов дал комментарий на тему выхода команды в РПЛ.

За счёт чего «Акрон» может пошуметь в РПЛ? Если мы говорим про спортивную составляющую, то «Акрон» может пошуметь за счёт селекции и подготовки.

Ситуация осложняется тем, что команду покинуло много игроков, им надо найти замену, а времени на это катастрофически мало.

Допускаем, что к 20 июля у нас будет не тот комплект, который мы в итоге хотели бы видеть. Будем стараться привезти ребят как можно быстрее. Ну и надо учитывать, как команда подготовится на сборах.

Разговоры о том, что немногие радостно восприняли выход «Акрона» в РПЛ, меня не раздражают. Тем более я особо не видел каких-то слов о том, что нас не хотят видеть в высшем дивизионе. Наоборот, кто нас только не поздравлял!

Пару раз видел, что нас называли «клубом-однодневкой», «искусственным проектом» и так далее. Отвечу, что мы четко понимаем, как и куда нам нужно двигаться. На это выделяются определенные ресурсы.

Удивляло, как поверхностно люди о нас думают.

Хейтеры есть у всех, и, может, хорошо, что на шестой год своего существования у нас появилась и такая аудитория, но сопереживающих и радующихся за нас все-таки больше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Акрон
Источник: matchtv.ru
Карпин назвал фаворитов на Евро-2024
Вчера, 18:10
Мостовой может завершить тренерскую карьеру
Вчера, 17:54
В «Оренбурге» объяснили, почему продали Воробьёва в «Локомотив»
Вчера, 17:26
Карпин назвал лучшего игрока РПЛ в прошлом сезоне
Вчера, 17:15
Шалимов: «Сафонов в „раме“, возможно, лучше Доннаруммы»
09 июня
В «Крыльях Советов» хотят, чтобы клуб повторил успех «Лестера»
09 июня
Сортировать
Все комментарии
Сергей Яценко
Сергей Яценко
вчера в 09:57
а я помню их называли "убийцей Краснодара"
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:42
Хорошо, пошумит и порадует Акрон своей игрой и даже не вылетит как Балтика. Дальше что?
jk955q6gkvv3
jk955q6gkvv3
вчера в 09:36
Они еще сами похоже не понимают с какими финансовыми нужно быть, что бы играть в Премьер-Лиге.
adekvat
adekvat
вчера в 09:23
Типа с шумом вылетим из РПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:01
"Не труби впереди идущих!"
Вещий
Вещий
вчера в 09:00
Ну таки будем посмотреть на этот шум...:))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 