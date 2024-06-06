Дюков считает, что переход Сафонова в ПСЖ повлияет на российский футбол

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ:
Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах.
Сильные футболисты, так или иначе будут стремиться уехать в Европу- это нормально и удержать не получится. А вот, очередное лицемерие Дюкова- уже надоело. Вчера, он выдал ложь, про отсутствие интереса к европейским соревнованиям, сегодня, говорит о том, что надо бы в России создать условия. Не получится, господин Дюков- пока не вернетесь в мировой футбол...
В советском футболе была общесоветская идея и воспитание, в российском- ничего подобного не наблюдается.
Сильные футболисты, так или иначе будут стремиться уехать в Европу- это нормально и удержать не получится. А вот, очередное лицемерие Дюкова- уже надоело. Вчера, он выдал ложь, про отсутствие интереса к европейским соревнованиям, сегодня, говорит о том, что надо бы в России создать условия. Не получится, господин Дюков- пока не вернетесь в мировой футбол...
В советском футболе была общесоветская идея и воспитание, в российском- ничего подобного не наблюдается.