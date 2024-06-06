Дюков считает, что переход Сафонова в ПСЖ повлияет на российский футбол

Президент РФС высказался о возможном переходе вратаря из «Краснодара» в ПСЖ :

Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах.