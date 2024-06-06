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Дюков считает, что переход Сафонова в ПСЖ повлияет на российский футбол

сегодня, 11:33

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ:

Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 15:42
Я не знаю как повлиял переход наших хоккеистов в НХЛ на имидж российского хоккея, но как рядовой болельщик скажу, что перестал смотреть внутреннее первенство после массового отъезда наших лучших хоккеистов за океан. Может мне кто-нибудь объяснить, почему я должен радоваться тому, что игрой лучших российских хоккеистов должен любоваться не я, россиянин, а американцы и канадцы? Так же и с футболом. Объясните мне, почему я должен быть доволен тем, что Головин играет не в ЦСКА, а в Монако? Я бы, может быть, это понял если бы в нашем футболе Головиных, Миранчуков было бы пруд пруди. Но ведь их раз-два и обчёлся. Сами пинками выгоняем своих лучших футболистов из нашего чемпионата, а потом дружно кричим, что наш чемпионат ДНО.
Capral
Capral
сегодня в 12:14
Никак не повлияет переход Сафонова в ПСЖ. Во-первых, неизвестно, будет ли Сафонов основным вратарем в команде, а даже если будет- что это это меняет, в принципе? Престиж российского футбола подымет в Европе? Ничего подобного, вон Захарян- уже "поднял"...)))

Сильные футболисты, так или иначе будут стремиться уехать в Европу- это нормально и удержать не получится. А вот, очередное лицемерие Дюкова- уже надоело. Вчера, он выдал ложь, про отсутствие интереса к европейским соревнованиям, сегодня, говорит о том, что надо бы в России создать условия. Не получится, господин Дюков- пока не вернетесь в мировой футбол...

В советском футболе была общесоветская идея и воспитание, в российском- ничего подобного не наблюдается.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:05
В общем с какой стороны не посмотри на этот переход - Дюков как бы при деле...)))
adekvat
adekvat
сегодня в 12:01
Сам хоть понял что сказал?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:37
Вот лучше бы промолчал, чем такое сказал....
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